騰訊、美團齊齊逆市破頂　恒生指數跌約50點（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約255點 道指期貨跌86點（不斷更新）

美股下跌，美專家警告過早解封後果嚴重，加上中美緊張關係升級，道指跌457點，收報23764點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開152點，恒指開報24092點。另外，騰訊 （00700） 將今早公布業績，騰訊業績勢將影響恒指後市表現。

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【09：07】騰訊 （00700） 倒升下，恒指跌幅收窄至50點。

【09：57】美團 （03690） 升3.7%，破頂高見116.7元；騰訊 （00700） 升1%，破頂高見435.8元；阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見194.3元。

【09：54】恒指跌幅收窄至約100點，報24140點。

【09：53】騰訊 （00700） 績前倒升再破頂，騰訊股價升1%，高見435.6元。

【09：46】克莉絲汀 （01210） 連升第4日，今早再升12%，高見0.89元。

【09：44】濠賭股下挫，其中藍籌銀娛 （00027） 跌2.6%；金沙 （01928） 跌3.3%。

【09：43】中天國際 （02379） 逆市造好，股價升6成高見0.75元。

【09：39】大市跌幅收窄至不足150點，重上24000點水平，報24102點。

【09：38】將於今日公布業績的騰訊 （00700） 轉升，最新報431.6元，升0.1%。

【09：35】維他奶 （00345） 跌逾4%，低見27.9元；裕元 （00551） 跌1%，2股被剔出MSCI香港指數。至於獲納入中國指數的飛鶴 （06186） 及維達 （03331） 分別逆市升逾1%。

【09：33】恒指跌逾250點，跌穿24000點水平。

【09：31】港股早段跌幅擴大至逾200點，試24000點支持。

【09：30】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌2.3%，低見195元；騰訊 （00700） 跌0.7%，低見427.6元；美團 （03690） 逆市升2%，破頂高見116.4元。

【09：29】九毛九 （09922） 低開3.7%，開報11.5元。九毛九進一步公布緩解疫情之下的營運安排，決定關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。

九毛九決定關閉客流較少門店 停止京津武漢經營

【09：26】澳優 （01717） 績後高開1.4%，開報16.44元。澳優公布今年首季營運數據，純利按年增77.8%至2.7億元人民幣，撇除衍生金融工具公允價值2900萬元虧損，純利為3億元人民幣，按年增53.5%。

【乳業股強勢】乳業股有望繼續發力？ 澳優首季純利按年增逾77%

【09：24】利豐 （00494） 股價升2.5%，開報1.24元。利豐周二（12日）就私有化進行表決，利豐晚上發公告指，以大比例通過私有化決議案，逾97%贊成。

利豐私有化已獲股東批准 周五（15日）為最後交易日

【09：20】恒生指數低開134點，開報24111點。國指低開53點，開報9778點。騰訊 （00700） 績前低開0.7%，開報428.2元；滙豐 （00005） 低開0.8%，開報39元。

【09：16】人民幣中間價報7.0875，上調44點子。

【09：13】即月期指開報23940點，跌213點或0.9%。

【08：56】恒指黑期跌約255點，報23992點；道指期貨跌86點，報23488點。

【08：45】美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提出一份議案，指如果中國不配合，不拿出疫情爆發前事件的完整記錄，將授權總統對中國實施制裁。

【新冠肺炎】美國共和黨參議員發起制裁中國議案

【08：20】MSCI公布季檢結果，MSCI香港指數未有新納入股份，剔走維他奶 （00345） 及裕元 （00551） ，改入小型股指數。MSCI中國指數加入飛鶴 （06186） 、維達 （03331） 等56隻股份，並剔走45隻股份。

MSCI公布季檢結果 維他奶、裕元剔出香港指數

【08：00】蘋果公司（美：AAPL）計畫未來幾個月，分階段實施返回辦公室工作。蘋果返回辦公室工作的政策，與其他科技巨頭的做法明顯有異。

【新冠肺炎】蘋果計劃讓更多員工重返辦公室工作 與其他科技巨頭大不同

【07：00】美股下跌，道指跌457點，報23764點，跌幅1.9%；標指跌60點，報2870點，跌幅2%；納指跌189點，報9002點，跌幅2.1%。

港股ADR收報24092點，跌152點或0.6%。恒指夜期收報24242點，升89點或0.4%。

道指跌457點港股ADR跌152點 紐約期油升6.8%

【疫情焦點】全球累計逾434萬確診 美國確診逾141萬

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責任編輯︰梁浩碩