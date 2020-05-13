【恒指夜期】鮑威爾料經濟增長持續疲弱　恒指夜期升幅縮至160點（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約255點 道指期貨跌86點（不斷更新）

騰訊 （00700） 收市後公布首季度業績，上季收入按年增長26%至1080.6億元（人民幣，下同），Non-IFRS（非國際財務報告準則）盈利按年升29%至270.8億元，均勝市場預期，場外股價折算升見443.8港元。騰訊股價自3月19日低見325.2元後，持續強勢，到今日收市高見438.2元，續創兩年高，以收市後外圍股價計，騰訊自3月19日低位累升36.5%，若後市持續強勁，不排除可使大市進一步抽高。

【21：30】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）料經濟增長疲弱狀況持續，美股道指開市再跌逾百點；恒指夜期升幅亦收窄，報24230點，升161點，高水50點。

【20：42】騰訊歐洲股價升勢持續，折算高見450.7港元，較港收市價高21.1元。

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【19：50】恒指夜期彈222點，報24291點，高水111點。

【19：26】多間公司公布業績，中芯國際 （00981） 公布首季業績，收入增長7.8%，達預期指引，管理層預期第二季按季繼續錄得增長。

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【17：55】騰訊 （00700） 公布業績後，外圍股價大升，在歐洲交易的報價折算高見443.8港元，較港高14.2元，相當於恒指約93點升幅。 夜期同期升136點，報24205點。

美股下跌，美專家警告過早解封後果嚴重，加上中美緊張關係升級，道指跌457點，收報23764點。港股先跌後倒升，恒生指數低開134點，恒指早段曾跌逾200點，大市一度失守24000點水平，其後將於今日公布業績的騰訊 （00700） 倒升兼破頂，帶動港股回升，午後騰訊高見438.2元後尾市回吐，最終轉跌0.3%，拖累大市轉跌，恒生指數最終收報24180點，跌65點，大市成交1035億元。

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【17：27】恒指黑期升幅擴大至近100點，報24264點；道指期貨升70點，報23644點。

【17：22】恒指夜期開報24079點，最新報24158點，升89點或0.4%，低水22點。

【17：17】騰訊 （00700） 首季業績勝預期，上季收入按年增長26%至1080.6億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年升29%至270.8億元人民幣。恒指黑期轉升55點，報24228點。

【騰訊業績】騰訊首季Non-GAAP盈利升29% 勝預期

【16：44】美股期貨向好，道指期貨報23643點，升69點；恒指黑期跌19點，報24155點。

【16：43】原油價格下跌，紐約期油跌1.6%，報25.38美元；布蘭特期油跌2.5%，報29.23美元。

【16：30】即月期指收報24069點，跌84點或0.4%，低水111點。

【16：13】中生製藥 （01177） 逆市升2.7%藍籌中最強；聯通 （00762） 跌2.2%藍籌中最差。

【16：11】滙豐 （00005） 跌1%，失守39元，收報38.9元；港交所 （00388） 逆市升1.2%，收報254.6元，連升第3日。中移動 （00941） 跌近0.1%；友邦 （01299） 跌1.4%。

【16：09】恒生指數全日跌65點，收報24180點。國指收報9835點，升3點，主板成交1035億元。騰訊 （00700） 收市後放榜，股價午後破頂438.2元後尾市回吐，最終轉跌0.3%，收報429.6元，未能企穩430元。

【16：00】恒生指數U盤前跌75點，報24170點。

【15：49】滙豐 （00005） 跌0.9%，跌穿39元水平，報38.95元。

【15：41】大市再轉跌約45點，於24200點水平上落。騰訊 （00700） 跌幅擴大至0.6%，報428.6元，高位跌近10元。

【15：33】蒙牛 （02319） 升2%。美國飲料巨頭可口可樂（美：KO）聯手內地乳業企業蒙牛乳業在內地生產及銷售低溫奶製品，雙方均證實新設合營企業案於上月底已經獲得國家市場監管總局審批。

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【15：24】恒指尾市靠穩，升約25點，報24270點。騰訊 （00700） 跌0.2%，報430.2元。

【15：13】近日獲炒起的克莉絲汀 （01210） ，股價回吐逾兩成，低見0.57元。

【15：10】騰訊 （00700） 績前投資者先行獲利觀望，股價最新報431元，無升跌，意味已由高位回吐7元。

【15：08】碧桂園服務 （06098） 升3.3%，破頂高見37.65元，市值破1000億，達1028.8億。

【15：03】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.5%，報433.2元。騰訊收市後公布業績，股價午後曾破頂高見438.2元。

【15：00】內地股市午後向好，上證收升0.2%，深證升0.5%，創業板指升0.8%。

【14：45】聯想控股 （03396） 股價愈升愈有，最新升逾13%，高見9.71元。

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【14：43】國泰 （00293） 逆市跌1.8%，低見8.92元。

國泰第三大股東卡塔爾航空（Qatar Airways）行政總裁Akbar al-Baker表示，願意向國泰提供援助，甚至向其注資。

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【14：35】維達 （06331） 升6.4%，破頂高見24元；飛鶴 （06186） 升5.5%，高見15.48元，2股分別獲納入MSCI中國指數。

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【14：32】中天國際 （02379） 午後升幅擴大至84%，高見0.85元。

【13：56】港通控股 （00032） 升17%，破頂高見15.5元。擁有西區海底隧道五成股權的港通控股爆發董事席位爭奪戰。

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【13：52】港股再轉跌，恒指跌約20點，報24224點。騰訊 （00700） 由438.2元高位回至434.6元，升0.8%。

【13：22】騰訊 （00700） 午後升逾1.5%，破頂高見438元。

【13：08】大市午後初段走勢向好，恒指升逾60點，升穿今早高位，最新報24309點，升63點。

【13：03】友邦 （01299） 午後跌幅收窄至1%，報68.8元，今早曾低見68.4元。

【13：00】港股午後初段靠穩，恒指升約30點，報24276點。

【12：29】恒指黑期跌約3點，報24245點；道指期貨回穩，道指期貨報23596點，升22點。

【12：07】中生製藥 （01177） 升2.9%，為表現最好藍籌；金沙 （01928） 跌2.1%，藍籌中最差。

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【12：03】今日共有2隻新股首日掛牌，華為概念股伊登軟件 （01147） 半日潛水2.8%，中午收報0.243元；Ritamix （01936） 造好，股價中午收報2.61元，較招股價高1.6倍，1手2000股賺3200元。

【12：00】恒生指數半日微升1點，中午收報24247點。國指中午收報9851點，升19點。主板成交567億元。騰訊 （00700） 績前破頂倒升1.1%，中午收報435.6元，成交55.6億元；滙豐 （00005） 低開向上，半日收報39.3元無升跌。

【11：47】騰訊概念股向上，其中恒騰 （00136） 升4.5%；閱文 （00772） 升4.9%；微盟 （02013） 升0.9%。

【11：45】恒指中午收市前微升，恒生指數報24250點，升5點。

【11：44】除網上醫療股外，藥業股亦造好，中生製藥 （01177） 升2.9%；石藥 （01093） 升1.6%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.2%；深證跌近0.1%；創業板指升0.4%。

【11：15】啤酒股上升，百威亞太 （01876） 升2.8%；潤啤 （00291） 獲執董增持10萬股，股價升4.7%；青啤 （00168） 升7%，高見53元。

【11：01】港股再轉跌，大市跌約10點，仍企24200點水平。

【10：55】網上醫療股繼續造好，阿里健康 （00241） 升3.7%，破頂高見21元；平安好醫生 （01833） 升0.9%。

【10：35】騰訊 （00700） 升逾1%，破頂高見437.6元，部分重磅藍籌亦倒升，港交所 （00388） 中移動 （00941） 分別倒升0.9%。恒指最多倒升47點。

【10：27】恒生指數早段曾跌逾200點，一度跌穿24000點水平，其後在騰訊 （00700） 帶動下，恒指曾倒升，高見24246點。

【10：22】美團 （03690） 升幅進一步擴大至半成，破頂高見118.3元。中信証券最新研究報告表示，美團的核心成長邏輯未受疫情影響，長期或更受益於綫上消費習慣強化，建議作為港股的核心資產進行持續配置。

【美團股價】美團逆市破頂 中信証券︰核心成長未受影響 上望131元

【10：17】小米 （01810） 亦轉升，股價升逾1%，高見11.9元。

【10：07】騰訊 （00700） 倒升下，恒指跌幅收窄至50點。

【09：57】美團 （03690） 升3.7%，破頂高見116.7元；騰訊 （00700） 升1%，破頂高見435.8元；阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見194.3元。

騰訊、美團股價齊破頂 ATM 3股阿里巴巴獨憔悴

【09：54】恒指跌幅收窄至約100點，報24140點。

【09：53】騰訊 （00700） 績前倒升再破頂，騰訊股價升1%，高見435.6元。

【09：46】克莉絲汀 （01210） 連升第4日，今早再升12%，高見0.89元。

【09：44】濠賭股下挫，其中藍籌銀娛 （00027） 跌2.6%；金沙 （01928） 跌3.3%。

【09：43】中天國際 （02379） 逆市造好，股價升6成高見0.75元。

【09：39】大市跌幅收窄至不足150點，重上24000點水平，報24102點。

【09：38】將於今日公布業績的騰訊 （00700） 轉升，最新報431.6元，升0.1%。

【09：35】維他奶 （00345） 跌逾4%，低見27.9元；裕元 （00551） 跌1%，2股被剔出MSCI香港指數。至於獲納入中國指數的飛鶴 （06186） 及維達 （03331） 分別逆市升逾1%。

【09：33】恒指跌逾250點，跌穿24000點水平。

【09：31】港股早段跌幅擴大至逾200點，試24000點支持。

【09：30】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌2.3%，低見195元；騰訊 （00700） 跌0.7%，低見427.6元；美團 （03690） 逆市升2%，破頂高見116.4元。

【09：29】九毛九 （09922） 低開3.7%，開報11.5元。九毛九進一步公布緩解疫情之下的營運安排，決定關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。

九毛九決定關閉客流較少門店 停止京津武漢經營

【09：26】澳優 （01717） 績後高開1.4%，開報16.44元。澳優公布今年首季營運數據，純利按年增77.8%至2.7億元人民幣，撇除衍生金融工具公允價值2900萬元虧損，純利為3億元人民幣，按年增53.5%。

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【09：24】利豐 （00494） 股價升2.5%，開報1.24元。利豐周二（12日）就私有化進行表決，利豐晚上發公告指，以大比例通過私有化決議案，逾97%贊成。

利豐私有化已獲股東批准 周五（15日）為最後交易日

【09：20】恒生指數低開134點，開報24111點。國指低開53點，開報9778點。騰訊 （00700） 績前低開0.7%，開報428.2元；滙豐 （00005） 低開0.8%，開報39元。

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【09：16】人民幣中間價報7.0875，上調44點子。

【09：13】即月期指開報23940點，跌213點或0.9%。

【08：56】恒指黑期跌約255點，報23992點；道指期貨跌86點，報23488點。

【08：45】美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提出一份議案，指如果中國不配合，不拿出疫情爆發前事件的完整記錄，將授權總統對中國實施制裁。

【新冠肺炎】美國共和黨參議員發起制裁中國議案

【08：20】MSCI公布季檢結果，MSCI香港指數未有新納入股份，剔走維他奶 （00345） 及裕元 （00551） ，改入小型股指數。MSCI中國指數加入飛鶴 （06186） 、維達 （03331） 等56隻股份，並剔走45隻股份。

MSCI公布季檢結果 維他奶、裕元剔出香港指數

【08：00】蘋果公司（美：AAPL）計畫未來幾個月，分階段實施返回辦公室工作。蘋果返回辦公室工作的政策，與其他科技巨頭的做法明顯有異。

【新冠肺炎】蘋果計劃讓更多員工重返辦公室工作 與其他科技巨頭大不同

【07：00】美股下跌，道指跌457點，報23764點，跌幅1.9%；標指跌60點，報2870點，跌幅2%；納指跌189點，報9002點，跌幅2.1%。

港股ADR收報24092點，跌152點或0.6%。恒指夜期收報24242點，升89點或0.4%。

道指跌457點港股ADR跌152點 紐約期油升6.8%

【疫情焦點】全球累計逾434萬確診 美國確診逾141萬

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責任編輯︰梁浩碩