MSCI公布季檢結果　飛鶴獲納入中國指數飈逾6%

▲ MSCI公布季檢結果 維他奶剔出香港指數

MSCI公布季檢結果，MSCI香港指數未有新納入股份，剔走維他奶 （00345） 及裕元 （00551） ，改入小型股指數。除維他奶及裕元，香港小型股指數還加入港視 （01137） 、置富產業信託 （00778） 及九興 （01836） 5隻股份，剔走思捷 （00330） 、I.T （00999） 等8隻股份。

維他奶最新報28.9元，跌1.4%、裕元亦微跌0.5%，報13.2元。惟港視逆市升近3%，最新報4.62元；置富產業信託及九興分別升0.1%及1.3%。

至於MSCI中國指數加入飛鶴 （06186） 、維達 （03331） 等56隻股份，並剔走45隻股份，包括金隅 （02009） 、中外運 （00598） 、大唐發電 （00991） ，以及近期捲入財務造假的瑞幸咖啡ADR。

飛鶴股價最新升逾6%，報15.34元；維達亦升近4%，最新報23.45元。

變動將於5月29日收市後生效。

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責任編輯︰梁浩碩