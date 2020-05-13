MSCI公布季檢結果　港視入圍、中國新貴飛鶴維達飈6%

▲ MSCI 公布成份股檢討結果。

MSCI公布季檢結果，MSCI香港指數未有新納入股份，剔走維他奶 （00345） 及裕元 （00551） ，改入小型股指數。除維他奶及裕元，香港小型股指數還加入港視 （01137） 、置富產業信託 （00778） 及九興 （01836） 5隻股份，剔走思捷 （00330） 、I.T （00999） 等8隻股份。

至下午2時20分，被「降格」的維他奶先跌後反彈，跌過逾1%後，最新報29.55元，升0.9%；裕元也先跌後升，暫升0.8%，報13.36元。

小型股新貴方面，港視升近3%，最新報4.62元；置富產業信託及九興分別升0.4%及0.6%。被剔出的IT、思捷跌0.8%和4.4%。

中國指數指數方面，MSCI 加入飛鶴 （06186） 、維達 （03331） 等56隻股份，並剔走45隻股份，包括金隅 （02009） 、中外運 （00598） 、大唐發電 （00991） ，以及近期捲入財務造假的瑞幸咖啡ADR。

飛鶴股價最新升約6%，報15.26元；維達更升6.2%，最新報23.95元。

變動將於5月29日收市後生效。

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責任編輯︰梁浩碩