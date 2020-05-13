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MSCI公布季檢結果　港視入圍、中國新貴維達飈6%飛鶴漲3%

金融經濟 16:19 2020/05/13

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MSCI 公布成份股檢討結果。

MSCI公布季檢結果，MSCI香港指數未有新納入股份，剔走維他奶 （00345） 及裕元 （00551） ，改入小型股指數。除維他奶及裕元，香港小型股指數還加入港視 （01137） 、置富產業信託 （00778） 及九興 （01836） 5隻股份，剔走思捷 （00330） 、I.T （00999） 等8隻股份。

被「降格」的維他奶先跌後反彈，跌過逾1%後倒升，全日收報29.9元，升2%；裕元也先跌後升，全日收報13.32元，升0.5%。

小型股新貴方面，港視升逾3%，全日收報4.63元；置富產業信託及九興分別升0.9%及0.4%。被剔出的思捷則急跌5.9%，收0.64元；I.T也跌1.6%，收1.21元。

中國指數指數方面，MSCI 加入飛鶴 （06186） 、維達 （03331） 等56隻股份，並剔走45隻股份，包括金隅 （02009） 、中外運 （00598） 、大唐發電 （00991） ，以及近期捲入財務造假的瑞幸咖啡ADR。

飛鶴股價曾升逾7%，但之後升幅收窄，全日收14.88元，升3%；維達升3.8%，收報23.4元。

變動將於5月29日收市後生效。

【瑞幸造假】瑞幸CEO錢治亞及COO劉劍被炒　最大機構股東CRGI清倉（第二版）

鈣思寶逾百箱包裝紙受污染　維他奶已回收該批次

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 維達國際（03331） 中國飛鶴（06186） 裕元集團（00551） 維他奶國際（00345） 置富產業信託（00778） I.T（00999） 大唐發電（00991） MSCI中國指數 MSCI香港指數

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