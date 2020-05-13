▲ 【新冠肺炎】蘋果計劃讓更多員工重返辦公室工作 與其他科技巨頭大不同

新冠肺炎疫情持續，惟疫情逐漸緩和，蘋果公司（美：AAPL）計畫未來幾個月，分階段實施返回辦公室工作。蘋果返回辦公室工作的政策，與其他科技巨頭的做法明顯有異。

彭博報道指，蘋果在全球部分地區已實施第1階段措施返回辦公室工作，包括無法遠程工作或在家工作有困難的員工返回辦公室。第1階段的員工需要定期在辦公室工作，或者根據崗位職責，在特定時期在辦公室工作。蘋果將在5月下旬和6月初，擴大到全球的主要辦公場所。

第2階段計畫於7月實施，更多員工將返回蘋果在全球的辦公室工作。知情人士表示，特別是考慮到居家令限制，重返辦公室的時間表仍不確定，可能會改變。

至於其他科技巨頭，則至少於年底前繼續實施在家工作政策。Facebook及Google母公司Alphabet表示，大多數員工可以在家裡工作直到2020年底。亞馬遜表示，辦公室員工可以在家工作至10月初。Twitter公司稱，員工可選擇「永遠」在家工作。

報道指，蘋果做法凸顯出蘋果長期以來注重面對面會議及實操產品開發，以及對硬體的依賴。

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責任編輯︰梁浩碩