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道指跌457點港股ADR跌152點　紐約期油升6.8%

金融經濟 07:29 2020/05/13

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道指跌457點港股ADR跌152點　紐約期油升6.8%

道指跌457點
美股下跌，美專家警告過早解封後果嚴重，加上中美緊張關係升級，道指跌457點，報23764點，跌幅1.9%；標指跌60點，報2870點，跌幅2%；納指跌189點，報9002點，跌幅2.1%。

港股ADR跌152點
港股ADR收報24092點，跌152點或0.6%。恒指夜期收報24242點，升89點或0.4%。

紐約期油升6.8%
消息指油組及盟友有意延長減產協議，利好原油價格表現，紐約期油收報25.78美元，升1.64美元或6.8%；布蘭特期油收報29.98美元，升0.35美元或1.2%。

美滙指數跌0.2%
市場關注聯儲局主席鮑威爾將發表的講話，以衡量美國出現負利率可能性。美滙指數報100.1，跌0.2%。歐元兌美元報1.0848；美元兌日圓報107.22。

美國10年期債息報0.667厘。

紐約期金升0.5%
美元下跌，金價上升，紐約期金收報1706.8美元，升8.8美元或0.5%。現貨金於1705美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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