【美股收市】納指跌2.1%終止6連升 道指挫逾450點

美股三大指數跌逾1.9%，納指終止連升6天，險守9000關，銀行、地產及科技股集體下跌，美專家警告過早解封後果嚴重，中美緊張關係升級，都令投資者情緒轉趨審慎，對經濟活動最為敏感、追縱細價股表現的羅素2000指數更挫3.5%。

白宮首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）在聽證會上警告，若過早重啟經濟 ，可能導致疫情進一步爆發，也可能令經濟復甦步伐受阻，大市中段倒跌，尾市跌幅擴大至460點。

道指早段曾升160點，本港今晨4時，道指跌457點，報23764點，跌幅1.9%，跌幅為自5月1日以來最大；標指跌60點，報2870點，跌幅2%；納指跌189點，報9002點，跌幅2.1%。

標指11個板塊全軍盡墨，房地產股跌逾4.2%最傷，工業、金融及能源股跌2.8%、2.7%及2.4%，重磅油股埃克森美孚跌3.5%為道指表現最差股份。

銀行股捱沽，摩根大通及高盛跌逾3.2%，美國運通跌2.6%，Visa亦跌2.2%。

五大科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet）扭轉早段升勢，亞馬遜跌逾2.2%居前，其餘4股跌1.4%至2%，微軟亦跌2.3%。晶片股受壓，英特爾跌2.9%，重磅股波音及3M齊挫逾2.8%。

紐約聯儲銀行宣布，從周二起啟動購買公司債券ETF計劃，大部分購買將是美國投資級別的企業ETF，亦有部分是美國高收益公司債券ETF。儲局主席鮑威爾將在當地時間13日就經濟問題發表講話，對於美國會否實施負利率，市場近期有所關注。

英股急升0.9%，鎊滙曾升穿1.23關口，惟尾市回跌0.5%至1.2278美元，英國政府周二宣布，延長當地保就業計劃至10月底。計劃代僱主支付僱員的80%薪金，每月上限為2,500英鎊（約2.4萬港元），以免僱主因為經營困難而辭退僱員。

美滙指數尾市跌0.3%，報99.96；歐元升0.4%，報1.0851美元；日圓升0.4%，報107.2兌1美元，每百日圓兌7.23港元。

現貨金曾漲0.8%，高見1,711.21美元；沙特阿拉伯承諾6月擴大減產幅度，刺激油價造好，紐約期油和布蘭特期油曾升8.7%和3.6%，高見26.23美元和30.7美元。

