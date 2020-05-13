【美股午市】福西警告過早重啟恐疫情再爆  道指倒跌逾120點

美股午市倒跌逾百點，華府首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)在聽證會上警告，若過早重啟經濟 ，可能導致疫情進一步爆發，也可能會令經濟復甦步伐受阻。美滙及債價變動輕微，油價受惠需求有持續改善迹象上升。

投資者憧憬全球各地陸續解封，有助振興受到疫情打擊的環球經濟，加上蘋果為首的科技股造好，美股周二高開，道指曾漲逾160點。但隨著多隻科技股相繼倒跌，加上金融股下挫，大市受壓。

道指最多跌163點，本港今晨1時30分，跌128點，報24093點；標指及納指跌13及20點，報2916及9171點。Stoxx歐洲600指數收市升0.3%。

科技股高開後走勢互異，蘋果（Apple，美︰AAPL）午市升幅收窄至1%，同業FANG（Facebook、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet）中，Facebook及Netflix升0.5%及0.4%，亞馬遜及Alphabet則跌0.3%及0.4%。

標指11個板塊僅原材料上升，房地產股跌逾3.5%最傷，金融、工業及能源股跌1.6%、1.2%及1%。

英股曾急升0.3%至1.2377美元，午市倒跌0.5%至1.227美元，英國政府周二宣布，延長當地保就業計劃至10月底。



美滙指數午市跌0.3%，報99.93；歐元升0.4%，報1.085美元；日圓升0.3%，報107.29兌1美元，每百日圓兌7.224港元。

現貨金曾漲0.8%，高見1,711.21美元；沙特阿拉伯承諾6月擴大減產幅度，油價造好，紐約期油和布蘭特期油曾升8.7%和3.6%，高見26.23美元和30.7美元，兩油午市升幅收窄至7.8%及1.8%。