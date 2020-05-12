【美股戰報】Tesla加州工廠復產　開市一度升逾2%

美股三大指數開市小幅高開，隨即轉跌。納斯達克指數短暫延續7日升勢，現跌21點或0.23%，報9163點；道指升幅收窄至48點或0.17%，報24264點；標普500指數跌6點或0.22%，報2924點。

Tesla（美：TSLA）開市一度升逾2%，CEO馬斯克稱加州工廠已經重啟生產，總統特朗普周二（12日）亦表示應該批准重開工廠。

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美國抗疫相關及醫藥板塊走高，其中美國醫藥公司Novavax（美：NVAX）獲得3.84億美元資金，用於進行新型冠狀病毒疫苗的臨床試驗，開市升逾55%。

抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）用於治療新冠肺炎的研究在中國重新啟動，惟生產該藥物的吉利德公司（美：GILD）仍報跌逾1%。

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美國疫情肆虐，全國共13.8萬人確診、逾8萬人死亡。紐約州仍然是病例最多的重災區，累計33.7萬人確診、2.7萬人死亡。紐約州州長科莫指，全州範圍的居家令將於周五（15日）屆滿，其中3個地區符合7項解封的指標，可望逐步恢復經濟活動。惟美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）出席參議院聽証會時發出警告，稱如果過早重啟經濟，美國將面臨「不必要的痛苦和死亡」的風險。

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