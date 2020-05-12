【騰訊業績】摩通睇騰訊最牛　目標價530元

騰訊控股（00700）今日（5月13日）收市後公布首季業績，成為市場焦點。摩根大通發表報告指出，預計騰訊首季總收入為990億元人民幣（下同），其中社交網絡服務收入240億元、遊戲收入340億元、廣告收入150億元，金融科技及企業服務收入250億元，而其非通用會計準則（Non-GAAP）經營溢利料約300億元，經調整每股盈利則為2.64元。

該行又指，長期看好 騰訊 發展，主要原因是，其 遊戲業務的盈利增長強勁 ，故維持「增持」評級，目標價530港元。換言之，以昨日（5月12日）收市價431元計，有逾兩成的潛在升幅。值得留意的是，綜合多間大行預測，摩通睇騰訊最牛。

雖然多間大行唱好騰訊，惟踏入5月後，北水突然轉沽騰訊。有趣的是，騰訊股價未有因此大跌，早前更升穿420元水平，且裂口上升。重要的是，市場對騰訊業績的預期極高，若最終業績不似預期，隨時弄巧反拙，股價急跌。

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