【零售寒冬】商場人流漸回升　續推優惠引入新租戶吸客

▲ 有商場指出，在過去的母親節檔期人流均有回升，有見及此，一些商場將會繼續推優惠，並會引入新租戶冀帶來新鮮感吸客。(資料圖片)

隨著限聚令放寬加上本港疫情緩和，均對零售市道帶來正面影響。有商場指出，在過去的母親節檔期人流均有回升，有見及此，一些商場將會繼續推優惠，並會引入新租戶冀帶來新鮮感吸客。

疫情好轉後，近兩個星期多個商場均推出一系列消費奬賞優惠，希望搶攻5月的節日商機。新地代理有限公司副總經理（推廣）李少芬表示，母親節當日的消費奬賞換領反應十熱烈，首輪逾500個名額推出不足半小時旋即換罄，為apm帶來額外30萬元生意額。當中，以食肆最受惠，約9成食肆表示於本月8日至10日間，人流及生意均比上週有升幅，部份食肆入坐率更達9成。太古地產回覆本報查詢亦指出，旗下的太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，在母親節假日的人流均有所上升。

有見及此， Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場、元朗YOHO MALL形點、海港城及時代廣場等多個商場，於本月亦會續推購物消費獎賞、延長免費泊車時間、食店外賣優惠等推廣。如新地旗下商場東港城將於下周五（22日）起，舉行一連13日的「Happy Shopping購物折」，有超過600件低至1折的精選產品，例如Dyson V8無線吸塵機及Toshiba高清電視等。

另外，有商場則以引入新租戶作為策略，冀提升消費者體驗。例如東薈城名店倉會擴展其運動及生活時尚區，除現有品牌外，還引入新租戶，8間商舖將由5月下旬起陸續開幕；D2 Place 亦有多個新商戶加盟，除了一期多個零售商戶及兒童Playgroup，二期商場亦將於6月開設PowerPlay Arena，提供30多款不同的機動和電子遊戲。

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責任編輯：蘇穎琪

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