【強積金】4間MPF受託人回應「保就業」安排 提醒5月25日才開始申請

▲ BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，僱主要經由政府的指定電子渠道申請保就業計劃，而非透過受託人的MPF網站申請。

4間強積金（MPF）受託人回應政府優化「保就業資助」安排，包括「一哥」滙豐、宏利、中銀保誠及 BCT銀聯；專家重申合資格成員以今年3月底的死線作截止，4月才趕忙開戶的衝刺客料不合符資格。

BCT銀聯又提醒，強積金僱主欲申請政府的「次輪抗疫基金」旗下「保就業資助」計劃，有關申請是以電子形式，於政府的相關電子平台提出申請，稍後才有具體安排，而非經由現時的受託人網站。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時今晚回覆，近日有很多僱主重新索取登入僱主網站的密碼，以方便查詢供款資料。由於政府今天公布有關申請會在網上提交，有些僱主誤以為必須在強積金公司的網站作出申請；希望藉此提醒合資格申請人，有關申請是以電子形式於政府委聘的代理人的電子平台提出申請，有關平台的詳情會容後公布，而政府指5月25日才正式接受申請。

劉嘉時透露，因應政府剛公布推出「保就業」計劃，近日公司收到大量有關僱主及自僱人士的查詢，當中包括開立戶口的手續及時間、查閱供款紀錄等等。有些僱主亦會補交拖欠的供款，和了解增加僱員的手續等。此外，今天（5月12日）又多了一些有關65歲或以上的僱員供款紀錄的查詢。

滙豐：4月開戶申請急增 自僱人士驟升3.9倍

至於作為全港最大的強積金供應商之一、滙豐發言人今晚亦表示，自政府公布有強積金帳戶才可申請「次輪抗疫基金」，4月份旗下MPF開戶申請，較今年第一季度的平均每月申請有顯著增長，其中來自僱主的開戶申請增加72%；自僱人士的開戶申請更增加390%，相信有關申請主要就政府近期公佈的「保就業」計劃而有所增 。

但滙豐發言人提點，僱主及自僱人士需要留意的是，政府指出第一期保就業計劃只適用於今年3月31日或之前已開設的MPF戶口。

而截至今年3月31日，滙豐強積金共有超過55萬僱員帳戶，以及近3萬自僱人士的強積金帳戶。 合資格申請人需通過政府審批。該公司會因應政府的最新公布，及待有關細節確認後全力配合，務求令客戶能盡快收到相關的資助。而至今收到不少成員查詢，主要問題圍繞是否符合「次輪抗疫基金」資格、申請流程以及安排等。

中銀保誠：政府優化方案 助減灰色地帶

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑指，政府今天公布的第一期保就業申請計劃，當中已包括一系列的改善措施，包括指定第一期計劃只適用於在今年3月31日前已開立強積金戶口的僱主及自僱人士，相信改善措施有助減低計劃出現灰色地帶的機會。當本月稍後開始網上申請後，該行將會全面配合政府，提交申請人所須資料予政府委任的代理人，務求令合資格人士盡快收到資助。

陳子樑又說，最近收到客戶就申請抗疫基金的查詢的確有所增加，中銀保誠會如常處理客戶的開戶申請和供款，並按法例要求處理各MPF事宜。

至於MPF「一哥」宏利，旗下合共管理約15萬個僱主及自僱人士帳戶，包括強積金（MPF），以及認可職業退休計劃（ORSO）。至於這些帳戶是否符合「次輪抗疫基金」的「保就業」資助申請資格，需視乎實際情況及供款紀錄而定。

宏利發言人續指，強積金受託人在「保就業」計劃擔當的角色是提供僱主供款資料的相關證明，予中央處理機構（Central Processing Agent），以配合他們處理及安排津貼事宜。關於計劃本身有否灰色地帶，受託人不便置評。

宏利補充，最近收到成員、包括僱主及自僱人士等查詢，主要關注抗疫基金的申請詳情、程序和所需時間，以及供款事宜，如何證明有強積金戶口等。

問及政府自4月公布MPF帳戶可申請「次輪抗疫基金」，有否發現近期作最後衝刺擬開新戶口，又或補交MPF供款者驟增。發言人表示，於4月份錄得的強積金開戶申請數目（包括僱主及自僱人士）較去年同期有所增加。申請人須按要求提供所需資料，宏利會根據既定程序處理開戶事宜。

發言人強調，要符合「保就業」計劃的資格，僱主或自僱人士必須於今年3月31日或以前已設立強積金帳戶，方合資格申請有關資助。至於4月或之後開立強積金帳戶的僱主或自僱人士，並不符合申請資格。

申請日期由5月25日開始 僅為期3周

林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒時稱，第一期保就業計劃申請日期為5月25日，工資補貼涵蓋6月至8月共3個月的工資補貼，申請日期為期3星期，預計僱主最快可以在6月下旬收到首批資助，總規模預算約810億元。勞工及福利局局長羅致光及創新辦總監馮程淑儀交代申請詳情，如保就業計劃兩大條件，包括︰

（1）僱主不可減少僱員人數，即6月至8月「受薪」人數不可少於3月「受僱」人數。這意味若企業於3月要求員工放無薪假，相關員工人數都會計入「受僱人員」基準，企業必須確保6月至8月支薪人數，不少於3月份僱員人數。

（2）資助全數用於工資，未給予員工的款項，須交還政府。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪