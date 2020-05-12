【瑞幸造假】神州租車股東投不信任票　否決一般授權董事配股

▲ 神州租車AGM未通過授權董事配股的「一般授權」。

瑞幸咖啡（美：LK）造假數事件餘波未了，由瑞幸主要控股股東陸正耀出任主席的神州租車 （00699） 周二（12日）舉行股東周年大會，出席股東否決其中一項「一般授權」決議案，不容許董事配發、發行及處理不超過20%已發行股數的額外股份。

出席股東以7.91億股或62.86%反對，4.68億股或37.14%支持，否決有關決議案。按理，若神州租車日後有意配股，必須再尋求股東會允許。

另一「一般授權」決議案就獲得通過，神州租車董事仍可回購最多10%股份。

神州租車股東周年大會總共有9項決議案，重選董事、授權董事會釐定各董事的酬金、採納年報等議案都獲高票通過。

不過，隨一般授權董事配股議案否決，第9項議案「通過兩項一般授權議案，透過本公司所購回的股份總數而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權」，即使贊成票逾半，都因前設未能通過而無效。

神州租車股東周年大會出席表決的股數為12.59億股，公司總發行股數則為21.20億股。

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編輯：麥德銘