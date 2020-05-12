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【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍

商業 20:50 2020/05/12

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政府公布保就業計劃的詳情，第一期保就業計劃申請日期由5月25日開始，涵蓋6至8月共3個月的工資補貼，最快6月下旬收到首批資助。但計劃的申請方法及其他詳情將會在下星期初另行公布。(資料圖片)

港府今日公布第二輪防疫抗疫基金詳情，其中「保就業」計劃助港企支付員工一半薪金，每名員工每月上限9000元，第一期保就業計劃申請日期由5月25日開始。有零售商指出，補貼薪金措施幫助大，預期將會申請。

【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）

本地背囊品牌Doughnut指將會申請該項資助。其品牌創辦人任永鏘坦言「希望捱得一關得一關」，他相信措施尤其有效舒緩中小企資金流壓力。除了「保就業」計劃外，他預期亦會串請「防疫抗疫基金」下推出的「遙距營商計劃」，冀可支援品牌在疫情期間繼續營運和提供服務。 

專賣日本潮流產品的精品店JC Shop，連同集團旗下的餐飲品牌，共約有200多名員工。其創辦人莊天頌指，雖然9000元上限的資助，僅能津貼其員工薪酬４成多，但相信措施能為他們帶來「打氣」作用；而作為僱主，尤其是公司並沒有裁員及減薪的情況之下，津貼有助大減經營壓力，故將會申請。隨著近日疫情有所緩和，市民增加外出，其零售業務生意表現亦見好轉，他透露，在剛過去的週未，銷情比「最寒冬」時增加約３成，不過他認為此僅屬短期回暖，仍需觀望市道。

【保就業計劃】第一期資助5月25日起接受申請　新增4大改善措施

【保就業計劃】9000元成企業博弈論　Webb：公司不申領對不起股東

記者：蘇穎琪

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