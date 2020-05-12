  • 27°C
香港時間 : 2020512日 (二) 21:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股開市】憧憬解封 道指漲100點 但4月通脹創海嘯後最大跌幅

環球經濟金融 21:30 2020/05/12

分享：

投資者憧憬全球各地陸續解封，有助振興受到疫情打擊的環球經濟，加上蘋果為首的科技股造好，美股周二高開，道指漲100點。

科技股延續周一升勢，蘋果（Apple，美︰AAPL）漲1.2%，同業FANG（Facebook、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet）分別升0.4%、0.4%、0.2%和0.6%。

世界衛生組織（WHO）指，有些治療似乎能夠限制新冠肺炎的嚴重程度或持續時間。消息令美元走軟，美匯指數曾跌0.6%，報99.66；歐元和日圓曾升0.7%和0.3%，報1.0885美元和107.31兌1美元。

美元軟，金價升，現貨金曾漲0.6%，報1707.77美元；加上沙特阿拉伯承諾6月擴大減產幅度，油價造好，紐約期油和布蘭特期油曾升6.8%和3.6%，報25.79美元和30.7美元。

另外，美國4月消費物價指數（CPI）按月跌0.8%，是2008年12月以來最大跌幅，符合市場預期，跌幅大於3月的0.4%，主因是新冠肺炎疫情肆虐美國，各州廣頒居家禁足令，導致汽油和服務需求大減。

4月CPI按年升幅大幅放緩至0.3%，稍遜市場預期的0.4%。核心CPI按月下跌0.4%，按年升幅放緩至1.4%。

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

美股 美國 CPI 通脹 經濟數據表現 經濟數據及調查 經濟

上一篇文章

英國保就業計劃延至10月底 餐廳最快7月重開

下一篇文章

【俄羅斯疫情】普京發言人確診 一個月前與普京有接觸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間21:00）
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死