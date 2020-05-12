【美股早市】科技股倒跌 道指拉鋸 4月核心通脹史上最大跌幅

投資者憧憬全球各地陸續解封，有助振興受到疫情打擊的環球經濟，加上蘋果為首的科技股造好，美股周二高開，道指早段最多漲160點。但隨著多隻科技股相繼倒跌，加上金融股下挫，道指一度倒跌1點，其後轉趨拉鋸。

科技股高開後倒跌，FANG（Facebook、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet）跌幅介乎0.1%至0.5%。蘋果（Apple，美︰AAPL）和國際商業機器（美：IBM）升幅收窄至0.8%。

兩大金融股高盛（Goldman Sachs，美：GS）和摩通（JP Morgan Chase，美：JPM）跌0.9%和1.1%，均打擊道指表現。

世界衛生組織（WHO）指，有些治療似乎能夠限制新冠肺炎的嚴重程度或持續時間。消息令美元走軟，美匯指數曾跌0.6%，報99.66；歐元和日圓曾升0.7%和0.3%，報1.0885美元和107.31兌1美元。

美元軟，金價升，現貨金曾漲0.6%，報1707.77美元；加上沙特阿拉伯承諾6月擴大減產幅度，油價造好，紐約期油和布蘭特期油曾升6.8%和3.6%，報25.79美元和30.7美元。

另外，美國4月消費物價指數（CPI）按月跌0.8%，是2008年12月以來最大跌幅，符合市場預期，跌幅大於3月的0.4%，主因是新冠肺炎疫情肆虐美國，各州廣頒居家禁足令，導致汽油和服務需求大減。

4月CPI按年升幅大幅放緩至0.3%，稍遜市場預期的0.4%。

核心CPI按月下跌0.4%，為史上最大跌幅，按年升幅放緩至1.4%。

責任編輯：方賢

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