【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%

▲ 於歐洲市場，Chanel已經將部分手袋價格上調。

自新冠肺炎疫情來襲，全球時裝產業都面臨危機，中高檔品牌J.Crew、Espirit相繼傳出負面消息後，但仍有奢侈品牌提高售價。繼LV於5月決定將產品調高價錢3%，Chanel亦會跟隨提高產品價格。據外媒Purseblog報道，歐洲地區Chanel已經上調多項產品的價格，而小尺吋的Chanel經典手袋加價更達25%，報道指其他地區的Chanel產品售價也會提高。

報道指，Chanel Classic Bag系列的價格增幅最高。於歐洲市場，一個「Chanel Classic Mini Square Flap Bag」由建議售價2,680歐元上調至3,350歐元（約28,960港元），其他尺寸加幅介乎15%至20%。

除此之外，Chanel Reissue及Boy Bag系列價格亦上調介乎4.9%至20.9%。

疫情期間，Chanel於3月份宣佈停產，並暫時關閉法國、瑞士、義大利所有生產基地，但公司堅決支付員工薪金，拒絕法國政府的援助，料公司承受一定程度的營商壓力。

Chanel上一次加價為去年11月，歐洲市場平均增幅為7%至9%；美國則上調2%至4%。

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