【Home Office】疫情帶動需求　Logitech上季銷售額增至54億

▲ Logitech 2020財政年度第4季度的銷售額增至7.092億美元，較去年同期的6.243億美元高。

自從新冠肺炎疫情爆發，「在家工作（Home Office）」已不知不覺成為民眾的生活模式，令電腦及配件產品的需求大增。主要生產鍵盤、滑鼠、咪高風及視像鏡頭等硬件的電子廠商Logitech，今（12日）公布截至今年3月底的2020財政年度第4季度財政報告，發現上季銷售額較去年同期飆升接近14％，實現該企的成長目標。

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據路透社報道指，Logitech 2020財政年度第4季度的銷售額增至7.092億美元（約54.96億港元），較去年同期的6.243億美元（約43.38億港元）高，非美國通用會計準則（Non-GAAP）下營業利潤達到7900萬美元（約6.12億港元）；2020財政年度全年銷售額則增長6.7%，Non-GAAP下營業利潤達3.87億美元（約29.99億港元）。

Logitech行政總裁Bracken Darrell表示，視像會議、遠程工作、串流媒體及遊戲成為近年科技界的大趨勢，推動業務發展，而新冠肺炎疫情大流行更加速了這個趨勢發展，預計2021財政年度，銷售將以中個位數（mid-single digit）成長，營業利潤有望達3.8億（約29.45億港元）至4億美元（約31億港元）。

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責任編輯：曾曉汶