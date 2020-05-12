  • 27°C
香港時間 : 2020512日 (二) 21:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Home Office】疫情帶動需求　Logitech上季銷售額增至54億

科技 21:15 2020/05/12

分享：

Logitech 2020財政年度第4季度的銷售額增至7.092億美元，較去年同期的6.243億美元高。

自從新冠肺炎疫情爆發，「在家工作（Home Office）」已不知不覺成為民眾的生活模式，令電腦及配件產品的需求大增。主要生產鍵盤、滑鼠、咪高風及視像鏡頭等硬件的電子廠商Logitech，今（12日）公布截至今年3月底的2020財政年度第4季度財政報告，發現上季銷售額較去年同期飆升接近14％，實現該企的成長目標。

>>>【居家抗疫】疫情帶動內地首季遊戲產業收入增7成

>>>【5G】新冠肺炎疫情助增長　愛立信預測2025年5G用戶達28億

據路透社報道指，Logitech 2020財政年度第4季度的銷售額增至7.092億美元（約54.96億港元），較去年同期的6.243億美元（約43.38億港元）高，非美國通用會計準則（Non-GAAP）下營業利潤達到7900萬美元（約6.12億港元）；2020財政年度全年銷售額則增長6.7%，Non-GAAP下營業利潤達3.87億美元（約29.99億港元）。

Logitech行政總裁Bracken Darrell表示，視像會議、遠程工作、串流媒體及遊戲成為近年科技界的大趨勢，推動業務發展，而新冠肺炎疫情大流行更加速了這個趨勢發展，預計2021財政年度，銷售將以中個位數（mid-single digit）成長，營業利潤有望達3.8億（約29.45億港元）至4億美元（約31億港元）。

>>>【在家工作】遙距IT工作最重視溝通　需恆常了解團隊挑戰

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【新冠肺炎】 疫情改變消費模式　感應式支付大流行
今日
【新冠肺炎】 疫情改變消費模式　感應式支付大流行
【新冠肺炎】共享汽車平台受挫　Uber滴滴疫境求存方法有何不同？
2020/05/08
【新冠肺炎】共享汽車平台受挫　Uber滴滴疫境求存方法有何不同？
【新冠肺炎】叫車程式Lyft收入按年大跌7成
2020/05/07
【新冠肺炎】叫車程式Lyft收入按年大跌7成
【疫市營商】策劃綫上活動　「食正」疫情商機
2020/05/06
【疫市營商】策劃綫上活動　「食正」疫情商機
硬件 疫情 在家工作 銷售 美國 羅技 肺炎 新冠肺炎 AR 滑鼠

下一篇文章

【科技抗疫】美國FDA批新冠病毒檢測工具　15分鐘有結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
【電動車】充電模式將增加　無綫充電或將面世
【電動車】充電模式將增加　無綫充電或將面世
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離
【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？