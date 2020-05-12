【科技抗疫】美國FDA批新冠病毒檢測工具　15分鐘有結果

▲ FDA日前發表聲明，指授予Quidel的Sofia 2 SARS Antigen FIA緊急使用授權，更成為第一個獲得授權的抗原檢測。

美國新冠肺炎確診人數持續上升，疫情不斷擴散。為加快檢驗速度，美國食品藥品監督管理局（FDA）日前正式批核，准許使用Quidel Corp抗原檢測，只需15分鐘就可自動提供準確的檢驗結果。

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FDA日前發表聲明，指授予Quidel的Sofia 2 SARS Antigen FIA緊急使用授權，更成為第一個獲得授權的抗原檢測，未來預計將會有更多授權通過批核，准許使用。FDA稱，Quidel Corp抗原檢測能透過偵測鼻腔拭子檢體的病毒蛋白片段，快速檢驗新冠病毒。不過值得注意的是，該檢測敏感性較低，即得出的陽性結果準確性高，但同時假陰性結果的可能性也會更高。

除了Quidel Corp檢測外，目前診斷新冠肺炎的方式僅有檢驗病患鼻腔及血液中的抗體。不過兩種檢測方式相當耗時，前者需耗費數小時，且需要昂貴的專業設備；後者則需要人體對抗感染數天或數週後產生的蛋白質，難以在短時間內判斷。因此現時各國科企都需儘快提出更多快速測試方式，減低病毒在社區擴散的機會。

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責任編輯：曾曉汶