  • 27°C
香港時間 : 2020512日 (二) 21:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技抗疫】美國FDA批新冠病毒檢測工具　15分鐘有結果

科技 20:31 2020/05/12

分享：

FDA日前發表聲明，指授予Quidel的Sofia 2 SARS Antigen FIA緊急使用授權，更成為第一個獲得授權的抗原檢測。

美國新冠肺炎確診人數持續上升，疫情不斷擴散。為加快檢驗速度，美國食品藥品監督管理局（FDA）日前正式批核，准許使用Quidel Corp抗原檢測，只需15分鐘就可自動提供準確的檢驗結果。

>>>【科技抗疫】亞馬遜推紫外綫殺菌機　清潔倉庫及超市店舖空間

>>>【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離

FDA日前發表聲明，指授予Quidel的Sofia 2 SARS Antigen FIA緊急使用授權，更成為第一個獲得授權的抗原檢測，未來預計將會有更多授權通過批核，准許使用。FDA稱，Quidel Corp抗原檢測能透過偵測鼻腔拭子檢體的病毒蛋白片段，快速檢驗新冠病毒。不過值得注意的是，該檢測敏感性較低，即得出的陽性結果準確性高，但同時假陰性結果的可能性也會更高。

除了Quidel Corp檢測外，目前診斷新冠肺炎的方式僅有檢驗病患鼻腔及血液中的抗體。不過兩種檢測方式相當耗時，前者需耗費數小時，且需要昂貴的專業設備；後者則需要人體對抗感染數天或數週後產生的蛋白質，難以在短時間內判斷。因此現時各國科企都需儘快提出更多快速測試方式，減低病毒在社區擴散的機會。

>>>【科技抗疫】紐約市西奈山醫院使用Google Nest　實時監測新冠肺炎患者

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【科技抗疫】疫情加快企業善用科技　軟件主導未來？
今日
【科技抗疫】疫情加快企業善用科技　軟件主導未來？
【科技抗疫】美軍招標研檢測穿戴裝置　降低軍中傳播機會
2020/05/11
【科技抗疫】美軍招標研檢測穿戴裝置　降低軍中傳播機會
【科技抗疫】法國地鐵系統安裝AI軟件　監控民眾有否佩戴口罩
2020/05/08
【科技抗疫】法國地鐵系統安裝AI軟件　監控民眾有否佩戴口罩
【科技抗疫】印度強制手機生產商預載追蹤程式
2020/05/01
【科技抗疫】印度強制手機生產商預載追蹤程式
疫情 蛋白質 沙士 肺炎 敏感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【Home Office】疫情帶動需求　Logitech上季銷售額增至54億

下一篇文章

【5G】新冠肺炎疫情助增長　愛立信預測2025年5G用戶達28億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
【電動車】充電模式將增加　無綫充電或將面世
【電動車】充電模式將增加　無綫充電或將面世
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離
【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？