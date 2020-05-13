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【初創福音】每日飲少杯咖啡　可租180度維港海景辦公室？

理財智慧 09:26 2020/05/13

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高昂的租金一直讓不少創業家甚為苦惱，對於一眾創業家而言，能夠租用共享工作空間絕對是減低初創成本的好方法，有共享工作空間近日大減價吸引新租客，低至月租1千元。

位於灣仔的共享工作空間Commons Workshop，曾於本年內逆市擴展，並於尖沙咀增設工作間，最便宜可以月租1000元租用流動辦公桌，若以一個月30日計算，每日只需約33元。Commons Workshop距離銅鑼灣站約5分鐘路程、灣仔站約8分鐘路程，佔地超過 5000 平方呎，坐擁180度維港海景，內部裝潢豪華，茶水間設有高級咖啡機及紅酒櫃等。

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Commons Workshop曾於本年內逆市擴展。(受訪者提供)

  

為了照顧不同客人需要，室內亦採用不同的燈光模式，在早 上 8 時至晚上 8 時使用商業智能燈具以創造舒適辦公環境，晚上 8 時後便會將燈光調至氣氛模式，主要為設計師或自由工作者營造激發創意的工作氣氛。

 

另一間由前御藥堂主席陳恩德開設的R ONE御一空間，主要走高檔路線，在銅鑼灣的場地亦有180度維港海景，景 觀開揚，設有茶水吧及24小時客服，目前仍在做「Weekly Pass」優惠，價格為銅鑼灣每週$680，觀塘每週$480。

  

撰文 : 黎海怡

創業 設計 咖啡 設計師 銅鑼灣 尖沙咀 觀塘 灣仔

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