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【疫市營商】疫情窒礙大灣區發展？　經濟師：短期消費力略減弱

商業 19:11 2020/05/12

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貿發局經濟師潘焯匡指，雖然該消費調查的進行時間尚未爆發新冠肺炎疫情，相信疫情或會影響消費者的樂觀心態。（新華社圖片）

新冠肺炎疫情衝擊經濟，會否削弱港商在大灣區的機遇？有經濟師認為疫情對於消費趨勢長遠沒有大影響，且據最新調查發現，大灣區消費者對個人形象產品及訂製服務有一定需求；港商可從中參考在當地發展的方向。

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消費力短期減弱　服務業也轉向直播
香港貿易發展局於去年第四季就大灣區市場進行消費習慣的調查，貿發局經濟師潘焯匡指，雖然該消費調查的進行時間尚未爆發新冠肺炎疫情，相信疫情或會影響消費者的樂觀心態，但對市場趨勢的影響不大。潘又引述中國人民銀行調查，疫情過後消費者或傾向增加儲蓄；短期消費力雖略有減弱，惟會在長期逐漸釋放。 

同時，新冠肺炎疫情亦為消費模式帶來改變。直播銷售在近年已非常流行，但疫情來襲，帶動服務行業轉向直播形式，例如健身業藉直播，進行訓練及指導。

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消費者願意多付29%　享受自訂服務
調查又指出，受訪者對於個人形象、電子及健康類別的產品最為關注，並越來越重視商戶可提供的個人化定製服務。潘補充，定製服務不再限於刻名，而是延伸至智能家電；消費者平均亦願意付出額外29%的價格，以享受此類型的自訂服務。

個人化定製服務在中國市場仍不算普及，故部分行業與消費者的期望甚有落差。潘焯匡特別舉例，受訪者當中，僅得17%表示過去1年增加在個性化活動策劃服務的消費金額，惟有高達42%期望可增加此服務類型。他解釋，兩項數據的百分比相距甚大，反映其市場供應不足。另外兩種出現類似情況的服務為個人興趣課程及專業形象設計。

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記者：葉泳珊

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