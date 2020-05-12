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【新冠肺炎】比爾蓋茨預言成真　後悔無盡力阻止全球大流行

科技 19:00 2020/05/12

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環球前首富微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）在多年前，已經預言世界性傳染病將會發生，如今預言竟然成真，日前比爾蓋茨就表示，很後悔未有盡力阻止全球大流行惡夢。

新冠肺炎疫情年初爆發，有指病毒去年已經被發現，但全球皆沒有留意，掉以輕心引致「全球大流行」。而環球前首富微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）在多年前，已經預言世界性傳染病將會發生，如今預言竟然成真，日前比爾蓋茨就表示，很後悔未有盡力阻止全球大流行惡夢。

根據外媒《華爾街日報》報導，比爾蓋茨接受訪問並且十分自責稱，自己沒有盡力做好預防工作，減輕疫症帶來的影響。

I feel terrible. The whole point of talking about it was that we could take action and minimize the damage.

蓋茨其實早在2014年已經公開發表講話並警告，全球大流行將帶來非常大的影響，而當年就有伊波拉病毒肆虐。翌年，蓋茨更加在世界有名的TED Talk講話中呼籲，全球性的傳染病將會比核子戰爭為人類帶來的威脅更大。其後他亦在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）中寫到，流行病將是可能在未來數十年來，使世界經濟急劇倒退的少數災難之一。

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雖然蓋茨亦有嘗試與各國領導人會面，並談及全球性傳染病問題。「但要花費大量資金去向政客訴說，甚至又說她們關注一些未有即時發生的威脅，實在是非常困難。」但蓋茨本人亦坦言，非常後悔多年來未有盡全力去做。

責任編輯：李彥煒

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