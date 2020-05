【新冠肺炎】比爾蓋茨預言成真　後悔無盡力阻止全球大流行

新冠肺炎疫情年初爆發,有指病毒去年已經被發現,但全球皆沒有留意,掉以輕心引致「全球大流行」。而環球前首富微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)在多年前,已經預言世界性傳染病將會發生,如今預言竟然成真,日前比爾蓋茨就表示,很後悔未有盡力阻止全球大流行惡夢。

根據外媒《華爾街日報》報導,比爾蓋茨接受訪問並且十分自責稱,自己沒有盡力做好預防工作,減輕疫症帶來的影響。

I feel terrible. The whole point of talking about it was that we could take action and minimize the damage.