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【5G】新冠肺炎疫情助增長　愛立信預測2025年5G用戶達28億

科技 19:50 2020/05/12

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愛立信行政總裁Börje Ekholm表示，5G網絡發展潛力無限，並預測5G用戶在2025年將有28億，較預期多2億。

新冠肺炎肆虐全球之際，網絡成為不少人生活的一部分，工作和學習都需要透過網絡。瑞典電訊商愛立信（Ericsson）致力推動5G網絡技術發展，該品牌行政總裁日前透過視像會議發表主題演講，並表示新冠肺炎顛覆人類活動，5G網絡發展潛力無限，並預測5G用戶在2025年將有28億，較預期多2億。

>>>【5G】Google、微軟等31間科企結盟　防5G供應商獨佔市場

>>>【5G發展】中興5G SA專網落戶深圳　橫跨深南大道

愛立信行政總裁Börje Ekholm表示，新冠肺炎疫情使不少國家處於封鎖狀態，而網絡就成為最方便的通訊方式，過去兩個月流量迅速從商業區轉移到住宅區，且許多地方的網路流量成長二成，凸顯網路的重要性。

Börje Ekholm認為，5G現已成為不少國家重要的基礎建設，預計全球各國都會大力推動5G發展。他提到，該企原估計2025年5G用戶將達到26億，不過受疫情影響，相信會更能吸引消費者及企業加快採用5G網絡。愛立信公司策略推廣總監Patrik Cerwall則透露，看好5G發展，將會上調5G用戶預測，在5年後有望達到28億。

Börje Ekholm補充，5G將為公、私部門帶來成長的價值，例如在教育、交通運輸、醫療和災難管制等領域均可提升效率。而且自動化商務 （Autonomous business）、遠端工作等，均已逐步成為消費者習慣的生活模式，因此鼓勵全球各國政府，盡快提供足夠的5G頻譜並有效分配，以提供廣泛的5G連結覆蓋。

>>>【5G】5G傳播新冠肺炎傳言甚囂塵上　英77座訊號塔被燒毀

責任編輯：曾曉汶

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