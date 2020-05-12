疫情下衝動購物大增 稱職貓奴購470元貓用迷你帳篷

▲ 疫情下衝動購物增 稱職貓奴購470元貓用迷你帳篷

新冠肺炎疫情導致多地封城，長期困在家裡或感到納悶。美國有民眾因而變得「大洗」，以購物安慰自己，即使經濟陷入衰退風險增加，亦無阻他們高漲的購物欲。康涅狄格州一名女科學家竟為家中的小貓購入60美元（約470港元）的迷你帳篷，但她坦言，如非疫情和封城，不會購買。

特朗普批民主黨州長阻重啟經濟 直指賓夕法尼亞州

美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例

來自美國康涅狄格大學的科學家哈里斯（Carrie Harris）表示，與朋友視像通話時，很欣賞其背景中的一張貓床，是一個帳篷。另一名朋友告訴她，澳洲有公司專門製造貓用的迷你帳篷。

哈里斯說：

我們所有人都看了看網站，開玩笑地要為我的貓挑選了一個帳篷。 他們都知道我非常喜歡露營，也非常喜歡我的貓，但我不確定他們是否相信我買了它。

【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死

【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡

貓用露營用品店Cat Camp聯合創辦人本斯特德（Jaclyn Benstead）指，不少人希望人希望在隔離時，將錢花在帶來歡樂或幸福的小事情上。Cat Camp受惠於疫情，4月初銷售額大增110%，4月銷售按月增加50%。

哈里斯稱，雖然她的貓咪Milo在她工作時，喜歡睡在新帳篷，但如非疫情和封城，不會購買貓科動物的戶外裝備。她直言，貓用帳篷是非常可愛而且有創意的貓床，但實際功能不大，也不實用，沒有購買的原因。

泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元

【日本疫情】日媒：多地或提前解禁 不包東京、大阪

個人理財網站Credit Karma調查顯示，35%美國人認為，自己在疫情下的購物欲高漲，透過購物紓緩不安、焦慮。調查發現，即使美國消費者信心大跌、失業率急升，近20%人增加消費；10%人更稱洗多了超過1000美元。

研究消費者行為的專家戈德史密斯（Kelly Goldsmith）解釋，當人見到貨物被搶購一空、很多日用品售罄，因而產生恐懼，怕將來也買不到，衝動購物和囤積的心態「完全合理」。

【新加坡疫情】日增逾800確診仍解封 派機械狗巡邏 【有片】

【西班牙疫情】周五起入境須隔離14天 跨境司機、醫護豁免

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：鄧燕君