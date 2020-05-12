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港鐵對沙中綫管理不足致歉　屯馬綫全綫料2021年通車

金融經濟 18:46 2020/05/12

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港鐵行政總裁金澤培承諾，港鐵會加強管理、監察督促工程，以及加強管理流程和保存工序資料。

港鐵 （00066） 沙中綫紅磡站擴建月台工程風波爆發約兩年後，政府終公開建造工程調查委員會的最終報告，指紅磡站月台有2%至3%螺紋鋼筋遭剪短，但未致於令車站結構不完整，惟港鐵需要對嚴重失誤負責。

調查報告認為，工程相關構築物加固後，足夠安全作預定用途。運輸及房屋局局長陳帆指，政府經專家團隊、路政署及屋宇署多輪研究後才認同接納，報告亦建議日後會採取預防措施持續監察紅磡站擴建位置的情況，時間不少於5年。

沙中綫工程整體完成約93%

港鐵行政總裁金澤培指，尊重調查委員會的最終報告結論，並對港鐵過去的工地管理不足，表達歉意，同時承諾港鐵會加強管理、監察督促工程，以及加強管理流程和保存工序資料。

金澤培指，確認完成適當措施後，紅磡站相關結構安全並適合作預定之用途，預計適當措施將於年中完成；倘確認承辦商的責任後，港鐵一定會追究，包括考慮經法律途徑追究。

現時沙中綫工程總體上經已完成約93%；其中「大圍至紅磡段」（即屯馬綫）工程已完成超過99%，「紅磡至金鐘段」（即東鐵綫過海至金鐘）工程進度則為85%，預期屯馬綫全綫可於2021年通車；「紅磡至金鐘段」的預計通車日期為2022年第一季。

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香港股票 港鐵 港鐵公司（00066） 陳帆 金澤培 運輸及房屋局 大圍 紅磡 金鐘 港鐵

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