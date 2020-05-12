【疫市營商】Lalamove夥Store Friendly優惠加碼　送迷你倉服務及落單減35元

▲ Lalamove宣布加碼，除繼續贈送免費迷你倉自助儲存服務外，更將首次落單優惠由30元增至35元。（Lalamove提供圖片）

疫情下各行業推出優惠攜手抗疫，Call車平台Lalamove與儲存易迷你倉集團Store Friendly合作，推出「拿拿聲儲存易免租體驗」計劃，送2個月免費迷你倉自助儲存服務，以及發放Call車服務優惠碼。由於活動反應熱烈，Lalamove宣布加碼，除繼續贈送免費迷你倉自助儲存服務外，更將首次落單優惠由30元增至35元。

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「拿拿聲儲存易免租體驗」計劃由即日起加推至6月5日，凡於Lalamove首次落單並輸入優惠碼「LALASTORE」，完成訂單並於6月30日前作簡單登記，即時免費獲贈由Store Friendly提供2個月迷你倉儲存服務，價值高達2,376元。

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與此同時，Lalamove亦繼續發放首次使用優惠碼，即日起至6月30日，無論是Lalamove新用戶或Store Friendly的現有用戶，凡首次使用Lalamove落單，輸入優惠碼「20PSTORE」，全單即獲減35元。

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責任編輯：朱悅瀅