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【新冠疫情】減感染風險?　英專家：三天後再拆外來包裹

環球政經 19:07 2020/05/12

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新冠肺炎仍在全球蔓延，為了保護自己以免中招，民眾紛紛戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，在家隔離是否就能完全避免病毒入侵呢？英國南安普頓大學（University of Southampton）一項研究發現，新冠病毒需要72小時（三天）時間，才能完全在紙板、塑料或金屬的硬質物品表面消失，因此將網購等外來包裹放置72小時後再拆，可降低感染包裹表面殘留病毒的風險。

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目前此項發現已列入英國公共衛生部的指引，根據Germ Defence網站，除了等待三天後再將包裹放入屋內，市民亦可以自行用消毒劑清潔包括包裹表面，以殺死殘留的病毒。除此之外，網站還建議市民定期用消毒劑清潔廚房、浴室等共享空間，同時避免與他人共享毛巾等物品。

相關文章：【新冠肺炎】疫情重臨？　路透社：武漢將推全市核酸檢測

自本周起，英國已開始逐步解封，解封分三階段：首階段鼓勵民眾踩單車復工，避免乘搭公共交通工具，並於周三（13日）起允許民眾到戶外運動、見不同住的家人等，但必須保持兩米社交距離；第二階段最早於6月1日起，可讓部分商戶重開、學校有限度復課；第三階段不早於7月初，有機會重開酒吧、髮廊等公共場所。

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撰文 : 國際組

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