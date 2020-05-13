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【信託不派息】疫情嚴重衝擊朗廷酒店不派中期息 股價跌11%

金融經濟 16:43 2020/05/13

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朗廷指，新型冠狀病毒肆虐期間限制了旅遊及社交聚會下，預期酒店業務營運將會繼續受到嚴重影響。

朗廷酒店 （01270） 公告，新型冠狀病毒爆發嚴重影響集團旗下之酒店業務營運，今年首季酒店的合計經營毛利（扣除全球市場推廣費用前）較去年同期下跌約110%，期內合計浮動租金收入亦按年大跌，因此預期上半年不會派息。

朗廷取消分派，股價跌11.5%，收報1.15元。

由鷹君 （00041） 分拆出來的朗廷，以商業信託形式上市，按照信託規定，只要朗廷賺錢，便需要將至少九成利潤分派予信託單位的持有人，故此朗廷預告不作中期分派，意味上半年集團盈轉虧

限聚令嚴重影響酒店營運

朗廷指，新型冠狀病毒肆虐期間限制了旅遊及社交聚會下，預期酒店業務營運將會繼續受到嚴重影響，雖然集團每年獲得固定租金收入2.25億元，但有關收入將被融資及營運成本所抵銷。由於業績惡化，朗廷預期將不會作出中期分派。

另外，朗廷又指，根據2019年11月29日的信貸協議，預期集團將於第三季啟動本金總額不超過75億元的定期及循環貸款緩解機制。集團將聘請財務顧問以協助董事會評估有關融資方案，包括但不限於配售股份合訂單位或供股份合訂單位，以符合貸款協議下的要求及新營商環境。

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