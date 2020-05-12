【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享）

新冠肺炎疫情引爆全球經濟危機，千辛萬苦才傾成的中美首階段貿易協議也危如累卵，恐怕將成「歷史文件」。北京透過官媒試探重談協議可能性，美國總統特朗普斷然拒絕，堅持遵守合約精神，就是等待中國違反協議，給他更大更有力的反中籌碼。

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