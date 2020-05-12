【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 環球政治 18:20 2020/05/12 分享： 新冠肺炎疫情引爆全球經濟危機，千辛萬苦才傾成的中美首階段貿易協議也危如累卵，恐怕將成「歷史文件」。北京透過官媒試探重談協議可能性，美國總統特朗普斷然拒絕，堅持遵守合約精神，就是等待中國違反協議，給他更大更有力的反中籌碼。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 2020/05/09 【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 2020/05/10 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 2020/05/11 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/10 【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 今日 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 2020/05/11 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/11 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 2020/05/10 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 外交 政治 貿易戰 中美關係 中美貿易協議 中美貿易戰 特朗普 美國 中國 環球時報 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入