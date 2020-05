【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言

新冠肺炎疫情引爆全球經濟危機,千辛萬苦才傾成的中美首階段貿易協議也危如累卵,恐怕將成「歷史文件」。北京透過官媒試探重談協議可能性,美國總統特朗普斷然拒絕,堅持遵守合約精神,就是等待中國違反協議,給他更大更有力的反中籌碼。

【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相

【中美貿易】白宮經濟顧問庫德洛:中國稱願落實貿協

中國官媒《環球時報》英文版5月11日晚上發表報道,引述接近中國政府的消息指,中國愈來愈多鷹派聲音不滿中美首階段貿易協議,甚至要求重新談判,好讓協議傾向中國。

當中理由有二,一是不滿美方近期對中國的批評;二是看準美國當前經濟差,承受不起此時再次跟中國打貿易戰。

透過官媒放風,而非官方正式渠道,中國態度明顯,一方面不太願意履行目標購買金額遠高於實際需要的首階段協議,另一方面則是試探美國政府、特別是特朗普的態度是否堅決。

同日白宮疫情簡布會上,特朗普被問到會否跟中國重新談判首階段協議,回應簡單直接:

沒興趣,我們簽了協議。就看看他們會否履行所簽協議。

(I'm not interested. We signed a deal, Let's see if they live up to the deal they signed.)