【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言

新冠肺炎疫情引爆全球經濟危機，千辛萬苦才傾成的中美首階段貿易協議也危如累卵，恐怕將成「歷史文件」。北京透過官媒試探重談協議可能性，美國總統特朗普斷然拒絕，堅持遵守合約精神，就是等待中國違反協議，給他更大更有力的反中籌碼。

中國官媒試探，倡推翻貿協

貿協有利，特朗普怎肯放棄

坐等北京違約，反中更有理

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中國官媒《環球時報》英文版5月11日晚上發表報道，引述接近中國政府的消息指，中國愈來愈多鷹派聲音不滿中美首階段貿易協議，甚至要求重新談判，好讓協議傾向中國。

當中理由有二，一是不滿美方近期對中國的批評；二是看準美國當前經濟差，承受不起此時再次跟中國打貿易戰。

透過官媒放風，而非官方正式渠道，中國態度明顯，一方面不太願意履行目標購買金額遠高於實際需要的首階段協議，另一方面則是試探美國政府、特別是特朗普的態度是否堅決。

同日白宮疫情簡布會上，特朗普被問到會否跟中國重新談判首階段協議，回應簡單直接：

沒興趣，我們簽了協議。就看看他們會否履行所簽協議。

（I'm not interested. We signed a deal， Let's see if they live up to the deal they signed.）

特朗普是商人，商人往往是萬事有商量。但與此同時，商人行事也以尊重合約精神為先，尤其是掌握一份對自己有利的合約。

特朗普5月8日受訪時直言，跟中國貿易的事情上正處於困難時期。

加上他的沒興趣言論，局面已經顯而易見：中國基於某些原因而未能夠或不願意，按照中美首階段協議向美國大手採購商品，嘗試跟美國協調，但不成功。於是，中國嘗試以撕毀協議威脅美國，特朗普未受脅迫，堅持按協議辦事。

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中國不欲履行協議內容，既因協議並不平等，也跟過去數月大變的經濟有關。畢竟，中國是首個爆發疫情的國家，國內需求普遍受到打擊，以致消化不了數量和金額均龐大的美國貨，實屬情理之內。

美國貿易由鷹派主導，想要他們通融處理，自然是比較艱難。但硬手段（即環時所提兩理由）也不見得能夠令美國就範，尤其是以為美國勢弱，於是趁機進迫，但恐怕會錯判形勢，而以特朗普「包拗頸」的作風，只會令他更趨強硬。

中美貿易協議危危乎，特朗普當然心知肚明，但經歷過之前的漫長談判，他也明白一旦重談，便不可能趕上11月總統大選之前完成，更加缺乏誘因重談。

如此更要把中美貿易協議「用到盡」，就是等待中國違約，讓他搶佔道德高地，有更大本錢和理據攻擊中國，強化自身對中國強硬的選舉優勢，鞏固排外的支持者。

就正如在疫情問責上，特朗普反覆重申責任在中國沒有好好阻止國人逃往海外，引致全球大流行。不論說法成立與否，一大目的就是為了建立自身的正當性，好讓他更有理由向中國問責索賠。

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