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【疫市營商】日本民宿自救　遙距住宿定價1000日圓有咩玩

科技 09:00 2020/05/13

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日本和歌山縣一所民宿「WhyKumano Hostel & Cafe Bar」上月推出「線上入住」計劃，老闆會透過視像會議應用與住客交流。

環球旅遊業深受疫情影響，首當其衝的酒店業，有業界透過數碼技術，嘗試「再現」住宿體驗，從而帶來推廣功效。日本和歌山縣一所民宿「WhyKumano Hostel & Cafe Bar」上月推出「線上入住」計劃，便是一項創意例子，自4月初推出以來預訂一直爆滿。

據當地傳媒報道，老闆後呂孝哉在去年7月開設民宿，業務漸上軌道之際遇上疫情，原本最多可容納16人的民宿，3月中及以後的預約全數被取消，4月初後更須停業。老闆後呂孝哉構思出線上住宿的服務，希望為未能出外的人，帶來擬似旅遊中的體驗。

線上入住的住客可以透過鏡頭觀察民宿的設施。（Booking.com圖片）

＞＞【疫情調查】危機中考驗企業韌力　捱過或有能力持續擴展

＞＞【新冠肺炎】旅發局：疫情後旅遊業將出現「新常態」　健康主題將受捧

所謂線上入住，是透過視像會議應用，讓「住客」透過鏡頭觀賞民宿內外環境。住客要先完成網上預約，當日晚上8時便可登入聊天室，老闆會向住客簡介民宿設施，分享旅館及周圍的觀光資訊，直至晚上十時為止，住客可在視像會議室與其他住客溝通。到翌晨，老闆會以即時訊息發出Morning Call，並附上一段介紹旅館周圍景點的影片，讓住客欣賞。線上入住的服務收費為1000日圓（約72港元），並附贈日後正式入住時可使用的飲品券。每天人數限為6人，屹今為止每天均全數爆滿，參加者以年輕世代為主，亦不乏海外參加者。

老闆：疫情後繼續推出

日本新聞網站Withnews的記者實測服務，報道指，老闆會介紹民宿周圍的有趣景點，並透過通訊App分享圖片；而其他參加者亦很樂於交流旅遊心得，不會因互不相識而顯得尷尬。報道總結指，相信這服務可以讓有興趣入住的旅客事先體驗，更期待以後的入住機會。該民宿更於早前宣布，試行在下午亦推出線上入住。老闆指，就算疫情的影響完結，仍有意繼續線上服務。

責任編輯：周俊霖

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