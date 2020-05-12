特朗普批民主黨州長阻重啟經濟 直指賓夕法尼亞州

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過8萬人死亡，多州相繼逐步解封，但美國總統特朗普爭取在今年11月的總統大選連任，批評民主黨人阻各州重啟經濟，更要求搖擺州分賓夕法尼亞州的民主黨州長停止玩弄政治，加快重開該州。

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屬民主黨的賓夕法尼亞州長沃爾夫（Tom Wolf）早前批准該州疫情放緩的大約24個縣，由上周五（8日）起有限度開放部分零售店，但必須在過去兩周的確診病例明顯下降，及確保有足夠的病床床位。

特朗普（Donald Trump）積極推動各州復工為大選打經濟牌，憂慮民主黨人控制的州分重啟經濟進度過慢，會拖累其選情。特朗普於社交媒體Twitter斥責賓夕法尼亞州解封進度過慢。

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特朗普批評民主黨人是出於政治目的，刻意使各州減慢解封：

如果由他們（民主黨人）決定，將等到11月3日（總統大選日期）。不要玩政治，為安全起見，趕快行動！ （They would wait until November 3rd if it were up to them. Don’t play politics. Be safe, move quickly!）

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賓州州長沃爾夫警告由共和黨人控制的賓夕法尼亞州中部縣，不要違反州政府要求。沃爾夫威脅指，如有地區在未達重開準則下違令重開，他會懲罰這些地區，包括扣留聯邦政府提供的刺激資金及吊銷酒牌。

沃爾夫更於Twitter上反擊：

那些鼓吹我們停止與病毒鬥爭的政客，都是行動最懦弱的人。 （The politicians who are encouraging us to quit the fight are acting in a most cowardly way）

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特朗普其後於白宮記者會承認，應由州長決定恢復本州經濟活動的進度。但他稱有些人不夠積極，有些人較積極但仍非常謹慎，暗示民主黨控制州分仍進度過慢。

路透社的全國民調顯示，特朗普於疫情下的民望一直持平，認可特朗普的民意由3月至5月，一直維持於40至50%。美國的疫情重災區紐約州及密歇根州均由民主黨人控制，特朗普視上述兩州為大選的關鍵州分，希望鼓勵多州重開以爭取更多民意支持。

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▲ 美國總統特朗普爭取在今年11月的總統大選連任，批評民主黨人阻各州重啟經濟，更直指搖擺州分賓夕法尼亞州。

責任編輯：鄭錦玲