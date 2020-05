特朗普批民主黨州長阻重啟經濟 直指賓夕法尼亞州

美國的新冠肺炎疫情持續,增至超過8萬人死亡,多州相繼逐步解封,但美國總統特朗普爭取在今年11月的總統大選連任,批評民主黨人阻各州重啟經濟,更要求搖擺州分賓夕法尼亞州的民主黨州長停止玩弄政治,加快重開該州。

屬民主黨的賓夕法尼亞州長沃爾夫(Tom Wolf)早前批准該州疫情放緩的大約24個縣,由上周五(8日)起有限度開放部分零售店,但必須在過去兩周的確診病例明顯下降,及確保有足夠的病床床位。

特朗普(Donald Trump)積極推動各州復工為大選打經濟牌,憂慮民主黨人控制的州分重啟經濟進度過慢,會拖累其選情。特朗普於社交媒體Twitter斥責賓夕法尼亞州解封進度過慢。

特朗普批評民主黨人是出於政治目的,刻意使各州減慢解封:

如果由他們(民主黨人)決定,將等到11月3日(總統大選日期)。不要玩政治,為安全起見,趕快行動!

(They would wait until November 3rd if it were up to them. Don’t play politics. Be safe, move quickly!)