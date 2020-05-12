  • 27°C
香港時間 : 2020512日 (二) 18:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普批民主黨州長阻重啟經濟 直指賓夕法尼亞州

環球社會熱點 18:08 2020/05/12

分享：

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過8萬人死亡，多州相繼逐步解封，但美國總統特朗普爭取在今年11月的總統大選連任，批評民主黨人阻各州重啟經濟，更要求搖擺州分賓夕法尼亞州的民主黨州長停止玩弄政治，加快重開該州。

【新加坡疫情】日增確診800仍解封 派機械狗巡邏 【有片】

【西班牙疫情】周五起入境須隔離14天 跨境司機、醫護豁免

屬民主黨的賓夕法尼亞州長沃爾夫（Tom Wolf）早前批准該州疫情放緩的大約24個縣，由上周五（8日）起有限度開放部分零售店，但必須在過去兩周的確診病例明顯下降，及確保有足夠的病床床位。

特朗普（Donald Trump）積極推動各州復工為大選打經濟牌，憂慮民主黨人控制的州分重啟經濟進度過慢，會拖累其選情。特朗普於社交媒體Twitter斥責賓夕法尼亞州解封進度過慢。

美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例

【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死

特朗普批評民主黨人是出於政治目的，刻意使各州減慢解封：

如果由他們（民主黨人）決定，將等到11月3日（總統大選日期）。不要玩政治，為安全起見，趕快行動！

（They would wait until November 3rd if it were up to them. Don’t play politics. Be safe, move quickly!）

 

【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我

【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

賓州州長沃爾夫警告由共和黨人控制的賓夕法尼亞州中部縣，不要違反州政府要求。沃爾夫威脅指，如有地區在未達重開準則下違令重開，他會懲罰這些地區，包括扣留聯邦政府提供的刺激資金及吊銷酒牌。

沃爾夫更於Twitter上反擊：

那些鼓吹我們停止與病毒鬥爭的政客，都是行動最懦弱的人。

（The politicians who are encouraging us to quit the fight are acting in a most cowardly way）

 

【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招

泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元

特朗普其後於白宮記者會承認，應由州長決定恢復本州經濟活動的進度。但他稱有些人不夠積極，有些人較積極但仍非常謹慎，暗示民主黨控制州分仍進度過慢。

路透社的全國民調顯示，特朗普於疫情下的民望一直持平，認可特朗普的民意由3月至5月，一直維持於40至50%。美國的疫情重災區紐約州及密歇根州均由民主黨人控制，特朗普視上述兩州為大選的關鍵州分，希望鼓勵多州重開以爭取更多民意支持。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

美國總統特朗普爭取在今年11月的總統大選連任，批評民主黨人阻各州重啟經濟，更直指搖擺州分賓夕法尼亞州。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新加坡疫情】日增逾800確診仍解封 派機械狗巡邏 【有片】
今日
【新加坡疫情】日增逾800確診仍解封 派機械狗巡邏 【有片】
【西班牙疫情】周五起入境須隔離14天 跨境司機、醫護豁免
今日
【西班牙疫情】周五起入境須隔離14天 跨境司機、醫護豁免
美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例
今日
美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例
南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯
今日
南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯
【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死
今日
【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死
傳染病 疫情 政治 特朗普 賓夕法尼亞 美國 白宮 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享）

下一篇文章

【N號房】創辦人godgod首曝光 公開認罪兼道歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間18:00）