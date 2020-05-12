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【N號房】創辦人godgod首曝光 公開認罪兼道歉

環球社會熱點 18:07 2020/05/12

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【N號房】創辦人godgod首曝光 公開認罪兼道歉

南韓有不法分子強迫女性拍攝不雅照片或影片，並把其上傳至Telegram「N號房」聊天群組。「N號房」創辦人「godgod」被捕後首度露面，「godgod」周二接受審查後向傳媒表示承認自己的過錯，又多次道歉。「godgod」此前曾揚言，一旦被拘捕就會自動公開所有影片。

韓聯社報道指，godgod周一以違反《兒童青少年保護法》罪名，被警方拘留。godgod周二被送往地區法院，等候法庭發出逮捕令。法院指，godgod有逃走的可能，故發出逮捕令。

【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片

【N號房】鄭容和、惠利亦聯署 N號房事件為何惹公憤？

身穿紅衣、戴黑色圓框眼鏡的godgod，在接受30分鐘的審查後步出法院，隨即引起一批記者追訪。有記者問他會否承認罪名時，他回答「承認」。亦有記者問他，有甚麼話想對受害的女性說時，他僅回答「對不起」。

除了年齡及性別外，警方尚未公布godgod的其他資料。警方在去年7月發現「N號房」的創辦人為godgod，經過約10個月的追查後，周一才把其拘捕。

南韓媒體報道指，「N號房」事件發生在2018年12月開始，當時僅為高三的「godgod」以拐騙的方法，獲取曾拍攝過裸照及性器官照片的女生的個人資料，從而威脅對方做出包括上傳不雅照片或影片、自殘等性虐待行為。

「godgod」在收集到各種不雅照片或影片後，就在編號1至8號的telegram聊天群組散播。他會在先在「1號房」放「預覽圖」，要看更多必須付錢才能到「2號房」，房間等級愈高，看到的影片則愈殘忍。

報道指，「N號房」聊天群組會員多達26萬人，估計每100個南韓男性中，就有至少1人與「N號房」有關。

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