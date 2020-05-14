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【初創福音】共享工作空間劈價　最平一蚊一個鐘？

理財智慧 07:11 2020/05/14

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受疫情影響，共享工作空間生意大受打擊，不少公司進行劈價，希望可以「收復失地」。在旺角及觀塘均有場地的共享工作空間The Wave，在疫市期間推出「時艱限定」優惠，於2020年6月1日或之前開始租用流動辦公桌，只要二人同行，即可以優惠價月租$1500租用二人流動辦公桌，平均每人只需 $750，若以一個月30日計算，每日租金約25元，每小時只需約1元。另外，凡租用2020年5月31日或之前的活動場地，亦可以半價租場。

The Wave近日推出「時艱限定」優惠。(網上截圖)

如果不想月租，亦可用25元購買3 小時的「Coffee Pass」、100元「Day Pass」或300元「Weekly Pass」。The Wave旺角場地佔地12,000呎，而觀塘場地則佔地約1萬呎，由於The Wave在觀塘的場地起家，故觀塘的「共享氣氛」較為濃厚，有較多不同類型的公司，參與Networking活動時或可有更多交流，租金亦包括免費 Wifi、免費飲料等服務。

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The Wave行政副總裁湯喬予（Nicolette）表示，除了推出一系列限時優惠外，她和團隊亦針對兩種不同客群作出即時反應，成功為The Wave開闢新客源。她解釋，第一種客群為失業人士，The Wave推出靈活度更高的租用方式，鼓勵他們網上創業求生，第二種是公司客，現在不少公司都正面臨規模縮小，不再想租用傳統的大單位辦工，另外亦有保險公司因想同事「坐開啲」，而將部分同事「轉移」到共享工作空間，所以她認為這是共享行業的新轉機。

撰文 : 黎海怡

服務 旺角 觀塘 疫情 Wi－Fi 創業
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