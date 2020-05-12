【疫市營商】星巴克慶祝20週年　推限定商品及本港特色小食

▲ 香港星巴克在未來三個月，於Facebook及Instagram的專頁，公布不同的限時優惠。

疫情有緩和，打工仔重回正軌過着每日上下班的生活，又是時候回歸每日一杯「回魂啡」的日子。星巴克今年踏入20週年，以Brewing Memories Together為題，推出週年限量商品及特色美食。

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今次推出的特色食品充滿本港風情，包括港式咖喱雞酥、叉燒餡餅、鮮菠蘿吉士包及榛子咖啡卷；並將於5月13日在全線香港星巴克分店有售。同時星巴克將於同日在香港及澳門，推出20週年系列限定商品。

▲ 星巴克推出4款特色食品，充滿本港風情。（星巴克提供）

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香港及澳門星巴克總經理許志賢表示，一直致力推動香港咖啡文化的發展，以及積極創新，為顧客帶來更多獨有的茶飲及美食。今次活動更以電子科技，為顧客送上更貼心及個人化的體驗。

據悉，香港星巴克在未來三個月，於Facebook及Instagram的專頁，公布不同的限時優惠。現時則未有公布更多詳情。

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責任編輯：馬意文