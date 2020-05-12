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【強積金】宏利15萬僱主及自僱人士帳戶

金融經濟 17:51 2020/05/12

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宏利指約有15萬名僱主及自僱人士擁MPF或退休金帳戶，須由當局審核是否合符「次輪抗疫基金」的保就業資助。

強積金（MPF）市場「一哥」宏利指，宏利旗下合共管理約15萬個僱主、以及自僱人士的帳戶，包括強積金（MPF），以及認可職業退休計劃（ORSO）。至於這些帳戶是否符合「次輪抗疫基金」的「保就業」資助申請資格，需視乎實際情況及供款紀錄等而定。

宏利剛回應本報查詢指，強積金受託人在「保就業」計劃擔當的角色，是提供僱主供款資料的相關證明，予中央處理機構（Central Processing Agent），以配合他們處理及安排津貼事宜。關於計劃本身有否灰色地帶，受託人不便置評。

宏利發言人補充，最近收到成員、包括僱主及自僱人士等查詢，主要關注抗疫基金的申請詳情、程序和所需時間，以及供款事宜。

政府自4月公布MPF帳戶可申請「次輪抗疫基金」，有否發現近期作最後衝刺擬開設新戶口，又或補交MPF供款者驟增。

發言人表示，於4月份錄得的強積金開戶申請數目（包括僱主及自僱人士）較去年同期有所增加。但申請人須按要求提供所需資料，宏利會根據既定程序處理開戶事宜。

要符合「保就業」計劃的資格，僱主或自僱人士必須於今年3月31日或以前已設立強積金帳戶，方合資格申請有關資助。至於4月或之後才開立強積金帳戶的僱主或自僱人士，並不符合申請資格。

特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前會見傳媒，她公布，第一期保就業計劃申請日期為5月25日，工資補貼涵蓋6至8月共3個月的工資補貼，申請日期為期3個星期，預計僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。而港府最新公布，勞工及福利局局長羅致光及創新辦總監馮程淑儀今日下午6時會開記者會交代詳情。

記者會將闡述計劃的內容，包括申請資格和工資補助的計算等。至於計劃的申請方法及其他詳情，將會在下星期初另行公布。

林鄭月娥今早提出4大細化措施，包括僱主選擇資助參考月份時，除了今年1月至3月，亦可推前至去年12月，令相關公司可取得更多補貼。僱主和自僱人士只須在網上申請，授權強積金受託人向政府委任的代理人，提交供款資料，僱主不用自行提交僱員資料或證明。強積金受託人交證明書所涉及的行政工作費用，亦會由政府代付。

特首估計，僱主提出申請後約3至4星期可發放，即僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。

林鄭又指，65歲或以上毋須作強積金供款的顧員，只要仍有強積金戶口，都可以受惠於保就業計劃，約6萬人屬於這類人士，他們的僱主都可以申領工資補貼，每個月工資上限仍是18,000元，補貼金額為50%，為期6個月。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 強積金

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