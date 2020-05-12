【騰訊業績】四日累沽50億後　北水重買騰訊

騰訊控股（00700）明天（5月13日）公布首季業績， 多間大行唱好，惟據香港交易所資料顯示，過去四個交易日（５月６日、５月７日、５月８日、５月１１日），北水累沽約50億元，是2018年8月以來，單月最大淨流出。不過，騰訊今日（5月12日）再獲北水追捧，淨流入1.5億元。

事實上，北水影響騰訊股價，據香港交易所資料顯示，今年首四個月，騰訊約有323億元北水淨流入，以今日收市價計（5月12日），今年累升近15%，跑贏大市。不過，踏入5月，北水轉沽騰訊，或代表部分投資者先行沽貨套現。

值得留意的是，雖然多間投行唱好騰訊，惟北水大規模離場，始終不是好事，皆因影響騰訊股價。以2018年4月至8月為例，北水連沽騰訊，期間累計淨流出339億元，其後股價接連下跌，跌到10月底才見底。

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