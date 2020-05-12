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【港股追蹤】第二波疫情或現　阿里健康好醫生要買？

股樓投資 18:28 2020/05/12

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兩大網上醫療股，阿里健康（00241）及平安好醫生（01833）經一輪回吐後今日再現炒風，分升7.7%及6%。最主要原因，是武漢及吉林出現本地社區感染個案，武漢更開展全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」，令市場擔心看似降溫的疫情可能出現第二波。若這情景再出現，網上醫療股豈非會再現第二波升浪？

不過兩股中，阿里健康再大升亦同時由另外兩個原因帶動。第一是恒指本周季檢，市值逾2,000億元的阿里健康亦被市場炒作有機會晉身藍籌。第二是花旗日前推介唱好7隻有機會受惠人大出台政策的股份，阿里健康也榜上有名。連同疑似疫情出現第二波消息，推動阿里今日大升之餘更創52周新高。不過，一旦阿里健康周五晉身藍籌願望落空，隨時出現回調的可能。

相關文章：【兩會系列】花旗精選7大股份　料受惠人大出台刺激政策

相對下，尚未收復前高位123.55元的平安好醫生，似乎仍有水位再上升。截至去年，集團有3.15億名註冊用戶，在過去1年，增加累計達5,000萬人。同期集團錄得收入達50.7億元人民幣，比2018年同期增51.8%，全因互聯網平台的核心營運表現突出，及各業務板塊收入有好的增長；而歸屬於集團所有者的年內虧損則同比大幅下降19.5%至7.3億元人民幣，顯示業績已有所改善。踏入今年疫情爆發，相信集團離轉虧為盈的日子已近。

相關文章：【下一隻股王？】疫症締造機遇　平安好醫生會是下一隻騰訊嗎？

因此，若其回抵短線升軌約108元，可以吸納，博其重返前高位約124元，止蝕價可設於心理關口100元。

撰文 : 李尚毅

平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 經濟

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