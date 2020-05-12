【海洋公園救亡】南港島綫開通　為何海洋公園入場人次不升反跌？

▲ 相較南港島綫，內地訪港旅客減少及區內競爭，相信是直接令海洋公園業績下滑的原因。

海洋公園陷入財困，港府擬撥款54億元救亡，否則海洋公園將於6月底面臨倒閉危機。南港島綫於2016年12月底開通，雖然開通後入園交通時間大為縮減，但入園人次卻不升反跌，而且自2016/17年度虧損連年擴大。到底原因何在？

南港島綫在2016年12月28日通車，但海洋公園卻未能受惠，入場人次卻不升反跌（見下表），部分原因是海園公園依賴的內地客中，為數不少是旅行團客，根本不會乘搭南港島綫入園。

財政年度 入場人次（萬） 整體盈虧（元） 2018/19 570 -5.57億 2017/18 580 -2.37億 2016/17 580 -2.34億 2015/16 600 -2.41億 2014/15 740 +4520萬

2016年海洋公園行政總裁李繩宗解釋業績暴跌原因時，明確指出是因為內地客減少。當時園方稱，過往幾年的入場人次比例中，本地客佔3成半，內地客佔5成，海外客佔1成半； 但2015/16年度本地及內地客同樣佔入場人次4成，外地客佔餘下兩成；非本地旅客中，有3成為旅行團，主要為內地人。

內地旅客減少

相較南港島綫，內地訪港旅客減少及區內競爭，相信是直接令海洋公園業績下滑的原因。水貨客、自由行引起 問題激發中港矛盾，2015年開始，內地訪港旅客開始下滑。2016年，內地取消「一簽多行」改為「一周一行」令內地訪港旅客進一步下跌，直接令海洋公園的客源減少。

區內競爭對手冒起

另一邊廂，區內競爭對手冒起也成為海洋公園的威脅。珠海長隆海洋王國於2014年首季開業，該樂園同樣以海洋為主題的主題公園，與海洋公園的定位相似，或削弱海洋公園對內地客的吸引力。

然而，就吸引本地客方面，海洋公園似乎也力有不逮。除了「老本」----哈囉喂，海洋公園近年也嘗試在園內舉辦夜間美酒佳餚盛薈（歌酒節），但反應一般。若海洋公園未來要靠本地客救亡，可能要拿出更多誠意和創意。

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編輯：吳敏芳