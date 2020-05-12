【網民熱話】缺德租客被趕走　單位內留垃圾山「贈慶 」

業主最怕遇到租霸和缺德租客，一旦遇到真的會令人十分頭痛！台灣一位專做租務管理的網民，近日協助戶主處理問題租客，將其趕離單位後上門檢查，發現單位傳出陣陣臭味，一打開門驚見單位堆滿垃圾，猶如垃圾堆填區。

垃圾堆滿客廳，寸步難行，桌面和椅子都被垃圾淹沒，衣櫃旁邊亦有一小座垃圾山，發霉的床褥隨意擺在地上，連廁所都有垃圾，而很多垃圾都是未吃完的食物、膠袋、包裝紙、飲品樽等，甚至是還有湯的杯麵。

▲ 衣櫃旁邊有一座垃圾山。(FB群組「爆廢公社」)

▲ 廁所滿佈垃圾。(FB群組「爆廢公社」)

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該名做租務管理的網民大感驚訝，近日在facebook群組「爆廢公社」發文訴苦，指該名問題租客由業主找來，後來公司才接手管理單位，大嘆代租代管錢難賺，其他網民深表同情，認為該名租客行為過火，「根本是故意製造垃圾報復」，亦有人叫發文者公布缺德租客的資料，以免再有房東受害。

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