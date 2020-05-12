【定期存款】眾安一周兩減港元定存息 邊間虛擬銀行仲有超高息

▲ 眾安銀行（ZA Bank）虛擬銀行拒打高息牌，上周五才全面減息，今天再削3個月及半年期。

港銀減港元定期存款息率變大流行，由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，今天（5月12日）加入減息快車道是眾安銀行（ZA Bank），把3個月及半年期齊調低0.1厘，新息率分別為3個月報1.4厘；半年為1.7厘。眾安為本港首間正式開業的虛銀，於3月24日啟業；該行剛於上周五（8日）才全面削低短中長息，更把兩厘息下架；當中半年港元定存息調低0.2厘後，新息率至1.8厘。如今此存期一減再減，於短短3個交易日已累降0.3厘，至新報1.7厘。

尚幸眾安今天把長短期的息率維持不變，該行曾於上周五狠削1個月短存0.3厘，新報0.5厘；以及一年期亦削低0.2厘，至1.5厘。

匯立3個月享4.5厘 續膺「高息王」

若單以虛銀作比併，至今另有4間處於試業階段，但僅天星及滙立（WeLab Bank）鬥打高息牌；相反渣打旗下的Mox，以及螞蟻銀行暫未見以超高息搶灘。不過，擅打價格戰的虛銀，最近已把抛離同行的特高息爭相下架，如天星的3個月港元定存享5厘息，剛於上周三（6日）到期已不再續。

如此一來，3個月港元定存的「高息王」由匯立銀行的4.5厘取代，本港獨角獸WeLab旗下虛銀匯立銀行於4月28日試業，新推3個月最高享4.5厘；但匯立享特惠息的玩法較特別，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元,將可獲最4.5高厘，上限也是10萬元，最多賺息1,125元。

而顛覆傳統銀行的眾安，今年初更曾推3個月港元定存享6.8厘的超高息，今天其牌價顯示相同存期僅1.4厘，變相狠削5.4厘。而天星的3個月港元定存年息現為2.3厘，半年是兩厘，入場費齊為1,000元，上限500萬元。

恒生帶頭減短存息 只保留兌換資金享4.3厘

與此同時，恒生 （00011） 新近亦減港元定期存款息率，把3個月期年息調低0.2厘，新息率至1.5厘；自5月開局，該行已兩度向此短存開刀，早前已把主要針對大戶、即要求斥100萬元新錢、3個月定存享兩厘特惠息下架。

原本只保留存戶以1萬元的合資格新資金結餘，開立3個月短存享1.7厘，但如今恒生已減至1.5厘。專家認為，以一個月拆息兩連跌，昨天（5月11日）已跌穿0.8厘；今天更低見0.71厘，至兩年新低，銀行難免隨拆息偏軟而鬥減息。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預期，與樓按掛鈎的拆息將與美息趨近，或先考驗0.5厘的低位;即由現水平再跌逾0.2厘才尋底，按理存息亦趨跌。

而恒生的最新特惠息呈倒掛，即短息高於長息，7天港元定存息高達4.3厘，但要求指定理財戶，先把指定外幣至少兌換等值5萬港元等附帶條件，才享此特高息。至於3個月期新報1.5厘，較半年期的1.25厘，以及一年的0.95厘為高。

業界又指，即使當前個別lPO熱爆，但只是小型新股，如今天開始招股的生物科技新股開拓藥業 （新上市編號︰09939） ，半日已吸引近80億元孖展，暫超購42倍；不過，另一大收旺場新股、即本周五（15日）正式掛牌的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，本周四（14日）起凍資約2,600億元的資金開始回籠。再者，在美國上市的京東（美︰JD），市傳最快於5月25日赴港上市，但暫未有新進展，故港元暫仍處於水浸。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪