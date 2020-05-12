  • 27°C
香港時間 : 2020512日 (二) 18:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Thunderbolt晶片爆漏洞　黑客五分鐘竊MacBook用戶資料

科技 18:30 2020/05/12

分享：

有黑客正利用一套技術，可以輕鬆地在5分鐘內，在採用Thunderbolt連接埠的電腦上竊取用戶的加密數據。

現今大部分的手提電腦或主機板，如蘋果MacBook、Lenovo Thinkpad等，都會把Thunderbolt接口設計到產品中，讓電腦與外置產品有更快速的連接。但近日有研究報告指出，有黑客正利用一套技術，可以輕鬆地在5分鐘內，在採用Thunderbolt連接埠的電腦上竊取用戶的加密數據。

>>>【網絡安全】亞太區數據洩露最嚴重　零售業成重災區

>>>【新冠肺炎】英美政府情報機構發警告　黑客圖竊研究成果

埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）研究員Björn Ruytenberg近日公開報告指，Intel的Thunderbolt晶片出現漏洞，有黑客嘗試利用「Thunderspy」方式發動攻擊。黑客毋需使用網路釣魚或惡意軟件，就算把電腦設定安全啟動（Secure Boot）機制，甚至磁碟加密，黑客亦只需利用Thunderbolt連接埠，在短短5分鐘內竊取用戶電腦內所有資料，而且不留任何痕跡。

Ruytenberg在YouTube上傳了兩段影片，一條講述他使用未經身份驗證的控制器配置漏洞，在5分鐘內破解一部採用Thunderbolt設計的Lenovo Thinkpad；另一條則是他示範以SPI 閃存接口缺陷，去關閉Intel NUC迷你電腦的Thunderbolt保安。他亦透露，會在今年夏天舉辦的黑帽大會（Black Hat）上，詳細展示Thunderspy如何在5分鐘內完成入侵。

據了解，不少電腦上均採用Thunderbolt的連接埠，而是次所影響的包括所有在2011年至2020年間發售，並採用Thunderbolt端口的電腦，包括MacBook、Thinkpad等。Ruytenberg表示，已把漏洞報告通知Intel和蘋果，但由於漏洞出自晶片，現時Intel未能透過軟件更新解決問題，唯一建議就是禁用Thunderbolt。

>>>【口罩供應】CuMask涉收集市民個人資料？創科局發稿反駁

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Zoom安全疑雲】90日修補計畫最新進展！Zoom收購網絡安全公司
2020/05/08
【Zoom安全疑雲】90日修補計畫最新進展！Zoom收購網絡安全公司
Windows 10 再現安全漏洞　更新或延至月底推出
2020/05/04
Windows 10 再現安全漏洞　更新或延至月底推出
【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與
2020/05/04
【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與
【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆
2020/04/23
【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆
黑客 軟件 設計 保安 Intel Lenovo YouTube MacBook Thunderbolt 主機板

下一篇文章

【科技抗疫】本地科企研實時監測系統　指環獲醫管局美醫院試用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離
【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離
【5G手機】小米Redmi K30 5G極速版登場　改用高通最新768G晶片
【5G手機】小米Redmi K30 5G極速版登場　改用高通最新768G晶片
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應