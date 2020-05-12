Thunderbolt晶片爆漏洞　黑客五分鐘竊MacBook用戶資料

▲ 有黑客正利用一套技術，可以輕鬆地在5分鐘內，在採用Thunderbolt連接埠的電腦上竊取用戶的加密數據。

現今大部分的手提電腦或主機板，如蘋果MacBook、Lenovo Thinkpad等，都會把Thunderbolt接口設計到產品中，讓電腦與外置產品有更快速的連接。但近日有研究報告指出，有黑客正利用一套技術，可以輕鬆地在5分鐘內，在採用Thunderbolt連接埠的電腦上竊取用戶的加密數據。

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埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）研究員Björn Ruytenberg近日公開報告指，Intel的Thunderbolt晶片出現漏洞，有黑客嘗試利用「Thunderspy」方式發動攻擊。黑客毋需使用網路釣魚或惡意軟件，就算把電腦設定安全啟動（Secure Boot）機制，甚至磁碟加密，黑客亦只需利用Thunderbolt連接埠，在短短5分鐘內竊取用戶電腦內所有資料，而且不留任何痕跡。

Ruytenberg在YouTube上傳了兩段影片，一條講述他使用未經身份驗證的控制器配置漏洞，在5分鐘內破解一部採用Thunderbolt設計的Lenovo Thinkpad；另一條則是他示範以SPI 閃存接口缺陷，去關閉Intel NUC迷你電腦的Thunderbolt保安。他亦透露，會在今年夏天舉辦的黑帽大會（Black Hat）上，詳細展示Thunderspy如何在5分鐘內完成入侵。

據了解，不少電腦上均採用Thunderbolt的連接埠，而是次所影響的包括所有在2011年至2020年間發售，並採用Thunderbolt端口的電腦，包括MacBook、Thinkpad等。Ruytenberg表示，已把漏洞報告通知Intel和蘋果，但由於漏洞出自晶片，現時Intel未能透過軟件更新解決問題，唯一建議就是禁用Thunderbolt。

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責任編輯：曾曉汶