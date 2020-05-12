巴曙松：負利率、疫情衝擊成人民幣國際化良機

▲ 巴曙松相信，環球金融市場波動成人民幣國際化良機

今年金融市場波動劇烈，金融發展局內地機遇小組成員巴曙松表示，人民幣資產在此期間表現穩定，估值合理，某程度上反映出避險資產特點。如果有合適的開放路徑，可吸引更多資金流入人民幣資產，促進人民幣國際化。

他指出，早前以美元計價資產的價格大幅波動，美國再次啓動量寬，期間亦一度出現「美元荒」，反映市場對依賴單一貨幣的缺點。另外，各國央行推行負利率，資產收益率下跌，情況均有助人民幣國際化。

區域化、龐大內需支持人民幣發展

疫情後出現「去全球化」或「去中國化」的現象，不少貿易鏈企業計劃搬離中國，甚至有國家要求中國就疫情作出賠償。被問到在上述情況下人民幣可如何擴大應用及國際化，巴曙松指，產業轉移一直都有，疫情只是加快了進度，但同時區域合作有加強趨勢，其中一例是東南亞最近取代了歐盟成為最大出口貿易夥伴集團。

他續指，雖然有企業遷離中國，但中國有龐大內需市場，仍可吸引企業進入以更貼近消費者，Tesla即為一例。他又認為，香港產業鏈重組過程可連接東南亞同中國，找到自己的定位。

人民幣在港角色似美元之於倫敦

巴曙松以倫敦為例，指倫敦之所以成為國際金融中心之一並非因英鎊重要，而是因為在倫敦交易的美元；隨著人民幣國際影響力增加，香港可望成為離岸人民幣的主要交易中心，鞏固國際金融中心地位。

債券通方面，巴曙松指促進交易所債市互聯互通已在內地監管日程上，形容做法有助擴大交易群體，惟目前難言有何挑戰。至於新股通，他指內地新股市場本身實行審批制，但近期改革後此挑戰已開始消除。

金發局提出多項建議發展香港離岸人民幣市場，包括：將香港建設為服務亞洲時區的跨境交易、清算、結算及託管中心；建設多元人民幣債券發行體系、借助互聯互通制度處理跨境人民幣資金需求；建立本港保險相連證券市場，以增加在港離岸人民幣資產種類等。

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編輯：謝智聰