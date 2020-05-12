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【瑞幸造假】瑞幸CEO錢治亞及COO劉劍被炒　最大機構股東CRGI清倉（第二版）

金融經濟 23:45 2020/05/12

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捲入財務造假的瑞幸咖啡（美︰LK）宣布，已暫停行政總裁錢治亞及首席運營官劉劍的職務，董事會亦要求錢治亞及劉劍辭職，已收到雙方的請辭，另外，瑞幸亦將6位有份參與造假的員停工或休假。

瑞幸指，已任命高級副總裁郭謹一（Jinyi Guo）代理行政總裁職務。

瑞幸爆出造假醜聞後餘波未了，據瑞幸向美國證券交易委員會（SEC）5月11日提交的文件顯示，瑞幸機構股東、美資資本集團旗下的Captial Research Global Investor（CRGI）清倉了瑞幸所有股份，其所佔瑞幸股份已變為0%。

而在2月10日CRGI披露的文件顯示，當時CRGI所持的瑞幸股數為7152萬股，佔瑞幸咖啡總股本的9.2%。以當日瑞幸咖啡股價36.87美元計，CRGI持倉曾經值26.4億美元，折合達205億港元。

自從瑞幸於4月初主動揭發財務造假後，其股份一直處於停牌狀態，須要「按要求提供更多信息」才能復牌。瑞幸停牌前股價，只餘4.39美元，較2月時累跌88%。

此外，瑞幸造假一事亦觸發中美兩國高度關注。美方有意加強對中概股的監管，更罕見地公開呼籲投資者勿沾手中概股。另方面，中證監亦就造假案展開調查，有傳當局擬首次使用「長臂管轄權」調查境外上市的中國企業。

（第二版加入瑞幸通告）

相關文章︰【瑞幸造假】首席技術官何剛傳已辭職 成首位「跳船」高層

【瑞幸造假】美國證監會傳致函中證監 商討聯合調查瑞幸咖啡

【瑞幸餘波】銀保監會：對瑞幸財務造假行為「零容忍」

 

美股 中國概念股 瑞幸咖啡（美：LK） 停牌 咖啡

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