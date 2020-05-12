【美國總統】不滿華裔女記者提問　特朗普反駁：「去問中國」

美國總統特朗普（Donald Trump）向來被媒體形容為「性情多變」，本周一（11日）於白宮舉行的記者會時，他又有出人意料的表現。一名華裔美籍女記者質問特朗普，為何美國每天這麼多人死亡時，特朗普仍然病毒的檢測數量為一場全球競賽，特朗普回應稱該名記者應該「去問中國」（Ask China），隨後更直接結束了記者會。

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該來自哥倫比亞廣播公司（CBS）華裔女女記者向特朗普提問稱：「強調檢測數量為何那麼重要？如果每天仍有美國人死亡，感染病例亦在增加，為何這對你來說像是一場全球競賽？」特朗普則回應道：「世界各地都有人失去性命。或許妳應該去問中國，不要問我，問中國這個問題，好嗎？」隨後他又讓美國有線新聞網絡（CNN）的一名記者繼續提問。

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但該記者追問：「為什麼要特別這樣對我說？」特朗普則回應稱：「我不是在特別對任何人說這句話，而是對問出這樣一個討厭問題的人。」說完之後，特朗普又拒絕了CNN記者的提問，並轉身離開。

根據美國霍普金斯大學最新統計數據，美國已有超過8萬人因新冠疫情喪命，確診病例逾134萬宗，皆為全球首位。

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