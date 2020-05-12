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【中價手機】Sony Xperia 10 II本月下旬開賣　售2,599元

科技 17:00 2020/05/12

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Sony將於本月推出中階手機Xperia 10 II，搭載最新Android 10系統，並設有防水防塵功能。

近日Sony宣布，將於本月推出中階手機Xperia 10 II，搭載最新Android 10系統，並設有防水防塵功能，定價為2,599港元。
 
Xperia 10 II搭載Snapdragon 665晶片，設有6吋的21：9極闊OLED屏幕，手機寬度只有69毫米，而機身重151克。另外，屏幕具有影像優化功能，提供更飽和的屏幕色調，支援多視窗屏幕功能，可同時開啟兩個視窗或應用程式，提升工作效率。

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手機採用三鏡頭系統，其中包括一個12MP鏡頭和兩個8MP鏡頭，皆採用與Xperia 1相同的焦段組合，手機具備IP65防水及IP68防塵功能。電池容量為3,600 mAh，採用「Xperia調節式充電及電池保護技術」，預防因過度充電而造成電池損壞。

Xperia 10 II將於本月下旬推出，提供薄荷色、藍色和黑色三種選擇，有興趣的朋友可加留意，官方更表示，推出日期起至6月30日，購買手機可享有早鳥優惠，獲贈Sony EXTRA BASS無線揚聲器SRS-XB01，限量贈送1,500部。

責任編輯：李寶如

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