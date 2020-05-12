美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例

▲ 【美國疫情】6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 全球首例

美國疫情出現罕見病例，加州一名6個月大的嬰兒於3月中，確診感染新冠肺炎，同時患上罕見的川崎症。醫學界相信，這是全球首宗同時感染兩疾病的病例。該名嬰兒全身出疹、眼睛發紅、手腳浮腫，是川崎症的典型症狀，診症醫生事後需接受隔離檢疫。

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來自加州三藩市灣區6個月大的Zara，於3月10日求醫，當時並未確診感染為新冠肺炎，醫生亦沒有懷疑她染疫，取了退燒藥便回家。醫生囑咐，繼續觀察Zara的情況。

數天後，Zara病情惡化，再次求醫，被轉送兒童醫院治療。當地媒體報道，Zara於3月16日確診感染新冠肺炎，為該兒童醫院首宗病例。

日本較多人感染川崎症，美國每年約有4000至5000宗病例。美國史丹福大學兩名醫生未在醫學期刊中找到先例，相信Zara一例是美國、甚至全球首例。他們的論文原定刊登在6月的醫學期刊，但目前率先推出網頁版。

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在洛杉磯，3名感染新冠肺炎的兒童，亦出現類似川崎症（Kawasaki Disease）的病徵。

紐約市衛生部月初稱，市內15名兒童出現川崎病病徵，或與新冠肺炎有關；英國、意大利和西班牙等歐洲地區都有類似個案。目前未知Zara的病情是否與紐約的個案類似。

川崎症是罕見兒童疾病，病人多為5歲以下小童。川崎症的病因至今不明，病徵包括全身血管發炎、淋巴紅腫、手腳出疹等。病毒可攻擊心臟，嚴重足以致命。

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記者：鄧燕君