  • 28°C
香港時間 : 2020512日 (二) 17:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例

環球社會熱點 16:55 2020/05/12

分享：

【美國疫情】6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 全球首例

美國疫情出現罕見病例，加州一名6個月大的嬰兒於3月中，確診感染新冠肺炎，同時患上罕見的川崎症。醫學界相信，這是全球首宗同時感染兩疾病的病例。該名嬰兒全身出疹、眼睛發紅、手腳浮腫，是川崎症的典型症狀，診症醫生事後需接受隔離檢疫。

【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死

【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡

來自加州三藩市灣區6個月大的Zara，於3月10日求醫，當時並未確診感染為新冠肺炎，醫生亦沒有懷疑她染疫，取了退燒藥便回家。醫生囑咐，繼續觀察Zara的情況。

數天後，Zara病情惡化，再次求醫，被轉送兒童醫院治療。當地媒體報道，Zara於3月16日確診感染新冠肺炎，為該兒童醫院首宗病例。

日本較多人感染川崎症，美國每年約有4000至5000宗病例。美國史丹福大學兩名醫生未在醫學期刊中找到先例，相信Zara一例是美國、甚至全球首例。他們的論文原定刊登在6月的醫學期刊，但目前率先推出網頁版。

【新冠肺炎】拆包裹應等72小時 研究指減低感染風險

麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫

在洛杉磯，3名感染新冠肺炎的兒童，亦出現類似川崎症（Kawasaki Disease）的病徵。

紐約市衛生部月初稱，市內15名兒童出現川崎病病徵，或與新冠肺炎有關；英國、意大利和西班牙等歐洲地區都有類似個案。目前未知Zara的病情是否與紐約的個案類似。

川崎症是罕見兒童疾病，病人多為5歲以下小童。川崎症的病因至今不明，病徵包括全身血管發炎、淋巴紅腫、手腳出疹等。病毒可攻擊心臟，嚴重足以致命。

南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯

泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：鄧燕君

相關文章

南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯
今日
南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯
【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死
今日
【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死
【新冠肺炎】拆包裹應等72小時 研究指減低感染風險
今日
【新冠肺炎】拆包裹應等72小時 研究指減低感染風險
泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元
今日
泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元
【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡
今日
【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡
疫情 傳染病 罕見病 兒童醫院 三藩市 紐約 洛杉磯 加利福尼亞 美國 新冠肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間17:00）

下一篇文章

【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯今起解封 意大利酒吧、餐廳下周重開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間17:00）
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關