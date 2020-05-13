【騰訊業績】早沽騰訊揼心口　呢間公司半年賺少6500萬

多次買賣騰訊（00700）股份而為人認識的力寶（00226）及力寶華潤（00156），去年12月中，一星期內三沽騰訊，共沽出85.1萬股套現約3億元，即平均價約為352.5元。騰訊業績勝預期，唔理今日走勢，以昨日（13日）公布業績前的收市價429.6元計算，集團唔夠半年已賺少約6500萬元。

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據資料顯示，截至去年9月30日，集團持有243,950股按公平值計入損益的騰訊股份。另有607,878股騰訊為按公平值計入其他全面收益之股份，即共有約851,828股。集團去年底3次減持共沽85.1萬股，意味集團已悉數盡沽騰訊股份，今年的升勢無福消受。

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