【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個

▲ 卓焺有限公司5月21日上午9時發售2萬盒CareGuard兒童口罩，每盒30個PFE 93%獨立包裝口罩，售54元，平均每個售1.8元。（卓焺提供圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，中小學生即將復課，兒童口罩需求增。卓焺有限公司加入口罩生產行列，將於5月21日上午9時發售2萬盒CareGuard兒童口罩，每盒30個PFE 93%獨立包裝口罩，售54元，平均每個售1.8元，並將於5月30日開始發貨。為分散人流，可於公司官網或WeChat訂購。（按此訂購）

▲ 或於WeChat訂購

▲ CareGuard兒童口罩。（卓焺提供圖片）

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該公司表示，正值天氣炎熱，特別設計了這款具有防護及透氣功能的口罩，有助減少孩子帶口罩對肺部的壓力，適合6歲或以上兒童及女士。此外，有別於一般口罩的耳帶，這款採用了彩色食品級硅膠耳帶，感覺清爽、抗汗、抗敏感，而且可調教耳帶長度，加強貼面保護，彩色耳帶亦能吸引兒童的眼球。

▲ 這款口罩採用了彩色食品級硅膠耳帶，感覺清爽、抗汗、抗敏感，而且可調教耳帶長度。（卓焺提供圖片）

口罩廠房位於屯門，符合ISO14644 Class 8無塵車間，設有2條成人和1條兒童口罩生產線，每條月產300萬個口罩。兒童口罩率先推出，成人口罩將於6月推出。

▲ 口罩廠房位於屯門，設有2條成人和1條兒童口罩生產線。（卓焺提供圖片）

運送方面，可於屯門廠房自取，如送貨要另加運費，公司正與數間物流公司洽商，希望可以爭取較優惠的運費，詳情會在網站更新。

口罩資料

產地：香港

認證：通過SGS測試；過濾效能PFE 93%

呎寸：兒童145mm x 95mm；成人175mm x 95mm

數量：30個獨立包裝

售價：54元

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責任編輯：朱悅瀅